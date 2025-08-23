Estudio científico revela cuál es el verdadero origen del cacao en Sudamérica y como se expandió por el mundo

Durante años, se creyó que el cacao había surgido en México, pero recientes hallazgos arqueológicos y análisis genéticos publicados en Scientific Reports ubican su origen en Sudamérica, específicamente en Ecuador. Cerámicas con restos de cacao de hasta 6.000 años de antigüedad demuestran la domesticación temprana de este cultivo en la Alta Amazonía ecuatoriana.

Este descubrimiento redefine la historia de la agricultura precolombina y resalta la relevancia de Ecuador como epicentro del cacao. Desde allí, el fruto se expandió hacia Mesoamérica — región cultural e histórica de América que abarca partes de lo que hoy son México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, Nicaragua y Costa Rica — a través de redes de intercambio político y comercial, influyendo en la alimentación, la medicina y la cultura de diversos pueblos americanos.

El cacao se usaba como alimento y medicina en Mesoamérica. Foto: iStock

PUEDES VER: Unos arqueólogos descubrieron 7 esferas misteriosas enterradas bajo una antigua isla artificial creada en el Amazonas

El Cacao, un tesoro ecuatoriano que reescribe la historia

Un estudio científico, analizó restos de cacao encontrados en cerámicas de 19 culturas antiguas, entre ellas las de Valdivia (Ecuador) y Puerto Hormiga (Colombia). Estas piezas, con más de 5.000 años de antigüedad, muestran que las primeras comunidades sudamericanas cultivaban y utilizaban cacao mucho antes que en Mesoamérica.

Según Francisco Valdez, arqueólogo y coautor del estudio, “antes se pensaba que el cacao se domesticó en las tierras bajas de Mesoamérica y que desde allí se dispersó hacia el sur. Sin embargo, hoy podemos afirmar con certeza que el origen del cacao y su domesticación están en la Alta Amazonía, no en los trópicos de Mesoamérica”.

Los análisis de ADN y compuestos químicos específicos respaldan esta afirmación. Además, Claire Lenaud, genetista molecular del Centro de Investigación Agrícola para el Desarrollo Internacional (CIRAD, por sus siglas en francés), agrega que “no se conoce ninguna domesticación tan temprana de los árboles de cacao a lo largo de la costa del Pacífico en Sudamérica en tiempos precolombinos”, es decir, los análisis de ADN y compuestos químicos específicos confirman que el cacao se domesticó primero en Sudamérica, consolidando a Ecuador como cuna histórica del cacao.

PUEDES VER: Científicos descubren que el delicioso sabor del chocolate se debe a microbios presentes en la fermentación del cacao

Del corazón de Ecuador al mundo: la ruta del cacao a través de los siglos

El cacao se dispersó desde Ecuador hacia el norte, incluyendo México y Centroamérica, aproximadamente 1.500 años después de su domesticación. Este proceso fue posible gracias a las redes de intercambio político, económico y cultural entre pueblos precolombinos.

Valdez explica que la expansión “fue bastante rápida e implicó una interacción estrecha y a larga distancia entre los pueblos amerindios. Los contactos marítimos fueron tan importantes como los terrestres”. Las rutas de transporte combinaban caminos interiores y vías marítimas, lo que permitió que el cacao se convirtiera en un elemento central de la alimentación, los rituales y la medicina de diversas sociedades americanas.

Ecuador es uno de los mayores productores de cacao fino de aroma en el mundo. Foto: iStock

El cacao y sus beneficios ocultos

El cacao destaca por su contenido de teobromina, un compuesto que actúa como vasodilatador, mejorando la circulación sanguínea hacia el cerebro y contribuyendo a la prevención de enfermedades neurológicas, como la demencia y el Alzheimer. Además, su riqueza en selenio refuerza la memoria y la cognición, optimizando la función cerebral. Históricamente, el cacao no solo fue un alimento, sino también un recurso medicinal.

Los pueblos precolombinos consumían la pulpa cruda, tostaban y molían las semillas para preparar alimentos sólidos y líquidos, y usaban la corteza, ramas y cenizas del cacao como antisépticos y para aliviar inflamaciones cutáneas o musculares. Estas propiedades nutricionales y medicinales explican por qué el cacao ha sido un recurso valioso tanto para la salud física como mental a lo largo de la historia.

Su alto contenido de selenio ayuda a la memoria y la cognición. Foto: iStock

PUEDES VER: El aumento del nivel del mar podría destruir las estatuas Rapa Nui de la Isla de Pascua en 2080

Ecuador, capital del cacao: líder en producción y exportación de Sudamérica

Ecuador se ha consolidado como uno de los mayores productores y exportadores de cacao fino de aroma, reconocido por su calidad. Esta información fue confirmada por Michel Arrion, director ejecutivo de la ICCO, durante una agenda técnica con representantes del Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca (MAGAP).

El liderazgo ecuatoriano se ha reforzado gracias al Proyecto de Reactivación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma, que desde 2012 ha entregado 270,238 plantas de cacao y ha establecido 354 hectáreas nuevas en la Zona 6, abarcando las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Estas acciones han consolidado la reputación del cacao ecuatoriano y lo han posicionado como un referente histórico y económico a nivel global.