Mundo

El país de Sudamérica que supera a Bolivia en el mercado mundial de la quinua y lidera con exportaciones de US$140 millones

Un país sudamericano desplazó a Bolivia y lidera el mercado global con más de 70 mercados, siendo Estados Unidos el principal comprador. 

La quinua peruana llega a más de 70 países con EE.UU. como mayor comprador Foto: Andina
La quinua peruana llega a más de 70 países con EE.UU. como mayor comprador Foto: Andina

Perú se consolidó en 2024 como el mayor productor y exportador mundial de quinua, superando a Bolivia, su tradicional competidor en el mercado del grano andino. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), las exportaciones peruanas alcanzaron los US$140 millones, lo que representó un incremento del 40% respecto al año anterior. Este crecimiento se explica por el aumento de la demanda internacional, la mejora en la calidad del producto y una estrategia comercial más agresiva que permitió ampliar los destinos de exportación.

Bolivia, aunque sigue siendo un actor relevante, no logró mantener el ritmo. Entre enero y septiembre de 2024, sus ventas externas crecieron un 56% en valor y un 13% en volumen frente al mismo periodo del año anterior; sin embargo, estos avances no bastaron para igualar los resultados peruanos. La falta de infraestructura adecuada y los impactos negativos de sequías e inundaciones afectaron su capacidad de producción y exportación.

PUEDES VER: Estados Unidos y los países aliados que se enfrentan al régimen de Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles

lr.pe

Quinua con pasaporte: el grano peruano conquista más de 70 mercados

El liderazgo peruano no es reciente. El punto de quiebre en esta industria se produjo en 2014, cuando Perú superó por primera vez a Bolivia en producción y exportación del grano andino. Ese año, la producción nacional alcanzó las 104.000 toneladas, mientras que la boliviana fue de 61.000. En materia de exportaciones, también se evidenció una ventaja significativa: Perú registró US$187 millones frente a los US$153 millones de Bolivia, país que entonces quedó relegado en un sector que hasta ese momento había liderado.

Desde entonces, Perú ha reforzado su presencia en el mercado global a través de una diversificación comercial que actualmente incluye más de 70 países. Estados Unidos se mantiene como el principal comprador: en diciembre de 2024 representó el 43% de las exportaciones peruanas. Este posicionamiento se ha fortalecido con políticas públicas del Midagri, como programas de capacitación para agricultoras y agricultores, acceso al financiamiento y promoción internacional de la quinua en ferias y eventos. Estas acciones han incrementado la visibilidad del producto y mejorado su competitividad gracias a certificaciones orgánicas y prácticas agrícolas sostenibles.

PUEDES VER: Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

lr.pe

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Bolivia para recuperar su liderazgo en la exportación de quinua?

Aunque Bolivia ha mostrado cierta recuperación, aún se encuentra lejos de los niveles alcanzados hace más de una década. En 2014, sus exportaciones marcaron un máximo de US$153 millones. Actualmente, enfrenta retos estructurales como la ausencia de infraestructura adecuada para procesar y exportar el grano, lo que incrementa los costos logísticos y limita su competitividad frente a Perú, tanto en precio como en volumen.

A ello se suman factores externos, especialmente las condiciones climáticas adversas. Las sequías e inundaciones de los últimos años han reducido la disponibilidad de quinua para exportación, generando incertidumbre y afectando la estabilidad del sector productivo. Si bien el crecimiento registrado en 2024 (56% en valor y 13% en volumen) refleja un repunte, Bolivia aún busca recuperar su posición mediante la apertura a nuevos mercados, la mejora de la calidad del grano y el fortalecimiento de su infraestructura logística, con el fin de sostener su presencia en un entorno comercial cada vez más competitivo.

