HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      
Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura
Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     
Niegan libertad a hermanos Menéndez
Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     
Mundo

Así luce la isla más peligrosa del mundo: se prohíbe ir y el Gobierno no se responsabiliza si vas y sales herido o mueres

En la isla Sentinel del Norte, ubicada en la India, habita la tribu de los sentineleses. Rechazan cualquier contacto con el mundo exterior.

Survival alerta: intento imprudente de contactar a los sentineleses
Survival alerta: intento imprudente de contactar a los sentineleses | Phantom, El Mundo, Unidad Editorial

La isla Sentinel del Norte está oficialmente administrada por el gobierno de la India, pero, a la vez, está al margen de cualquier tipo de legislación. De hecho, la India prohíbe tajantemente que se visite esta isla. Si es que alguien decide hacer caso omiso a esta medida, el gobierno elude cualquier tipo de responsabilidad si sale herido o incluso si es asesinado.

La tribu de los sentineleses es tan hermética que, incluso después del tsunami que azotó a la India durante el 2004, el gobierno quiso asegurarse de que estuvieran vivos. No obstante, al ver los helicópteros sobrevolar su isla, los sentineleses les dispararon flechas. El lugar también representa una oportunidad para la India, pues es un lugar estratégico para supervisar una ruta comercial clave para países como China. Sin embargo, esto pondría en peligro a este grupo étnico.

PUEDES VER: La ciudad de Sudamérica entre las 10 mejores del mundo con transporte público: superó a Santiago y Buenos Aires

lr.pe

La protección y aislamiento de la tribu sentinelesa en la India

Desde 1956, la India mantiene una relación de contacto cero con esta tribu. Por una parte, los sentineleses no tienen inmunidad a enfermedades externas, por lo tanto, se prioriza su aislamiento para proteger su salud. Patrullas de la Armada y la Guardia Costera se encargan de evitar acercamientos. También se busca preservar las prácticas culturales que se mantienen desde hace miles de años.

Por otro lado, también se busca proteger a las personas que quieran acercarse a ellos por diferentes motivos. Por ejemplo, durante el 2018, el misionero norteamericano John Allen Chau intentó evangelizarlos, pero murió alcanzado por una flecha. Asimismo, en el año 2006, mataron a Sunder Raj, de 48 años, y Pandit Tiwari, de 52, luego de que hubieran pasado una noche en su barco muy cerca a la isla. Cabe resaltar, que está prohibido acercarse a menos de 5 km de la isla.

"El contacto con el mundo exterior podría exterminar muy rápidamente a esta tribu única y vulnerable. La administración local debe asegurar que se deje en paz a los sentineleses mientras este sea su deseo: y lo que ocurrió el mes pasado demuestra muy claramente que lo es. Estas trágicas muertes podrían haberse evitado si las autoridades hubieran implementado la ley", manifestó en ese año el director de la organización de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, Survival International, Stephen Corry.

PUEDES VER: El país de América Latina que se convertiría en potencia mundial impulsado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos

lr.pe

La vida en la isla más apartada del mundo moderno

Los sentineleses son cazadores-recolectores. Navegan en embarcaciones por aguas poco profundas para pescar su alimento. Se conoce que este pueblo indígena no contactado no practica la agricultura, motivo por el cual, el hábitat de la isla está prácticamente intacto. Los primeros habitantes legaron hace 60.000 años desde África. De acuerdo con National Geographic, en 1880, durante la época colonial británica, un oficial secuestro a cuatro adultos y dos niños de la tribu. Los cuatro adultos murieron y los niños fueron devueltos con regalos. Fue un hecho trágico que marcó aún más la desconfianza hacia los foráneos.

La isla Sentinel del Norte se ubica en medio del océano Índico. No se conoce qué idioma hablan ni el número exacto de las personas que viven aisladas en este lugar, pero se estima que son entre 50 y 200 los que conforman la tribu, a 1.200 km de la India continental. En cuanto a la flora y fauna del lugar, se conoce que hay un gran arrecife de coral que rodea la isla y manglares en sus costas. Aunque no hay un estudio detallado de su fauna, se especula que hay cerdos salvajes, lagartos, varanos, cangrejos terrestres, serpientes, ratas, pequeños roedores, palomas, tórtolas, martines pescadores, aves rapaces, peces de arrecife, tiburones, rayas, moluscos, cangrejos, langostas, tortugas marinas y delfines.

Notas relacionadas
Juegos de azar en línea quedan prohibidos en toda India: el Gobierno tomó medidas drásticas

Juegos de azar en línea quedan prohibidos en toda India: el Gobierno tomó medidas drásticas

LEER MÁS
China refuerza su relación con India y promete atender las necesidades de tierras raras: “ha habido calma en las fronteras"

China refuerza su relación con India y promete atender las necesidades de tierras raras: “ha habido calma en las fronteras"

LEER MÁS
Turista es aplastado por elefante tras intentar tomarse una 'selfie' con él en India

Turista es aplastado por elefante tras intentar tomarse una 'selfie' con él en India

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

LEER MÁS
Dólar paralelo en Venezuela hoy, 24 de agosto de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

Dólar paralelo en Venezuela hoy, 24 de agosto de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

LEER MÁS
Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: lanzadores de misiles, cañones y más

Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: lanzadores de misiles, cañones y más

LEER MÁS
María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Mundo

Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

El hombre que sobrevivió seis días en una montaña, con una pierna rota y sin comida ni agua en Noruega

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota