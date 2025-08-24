La isla Sentinel del Norte está oficialmente administrada por el gobierno de la India, pero, a la vez, está al margen de cualquier tipo de legislación. De hecho, la India prohíbe tajantemente que se visite esta isla. Si es que alguien decide hacer caso omiso a esta medida, el gobierno elude cualquier tipo de responsabilidad si sale herido o incluso si es asesinado.

La tribu de los sentineleses es tan hermética que, incluso después del tsunami que azotó a la India durante el 2004, el gobierno quiso asegurarse de que estuvieran vivos. No obstante, al ver los helicópteros sobrevolar su isla, los sentineleses les dispararon flechas. El lugar también representa una oportunidad para la India, pues es un lugar estratégico para supervisar una ruta comercial clave para países como China. Sin embargo, esto pondría en peligro a este grupo étnico.

La protección y aislamiento de la tribu sentinelesa en la India

Desde 1956, la India mantiene una relación de contacto cero con esta tribu. Por una parte, los sentineleses no tienen inmunidad a enfermedades externas, por lo tanto, se prioriza su aislamiento para proteger su salud. Patrullas de la Armada y la Guardia Costera se encargan de evitar acercamientos. También se busca preservar las prácticas culturales que se mantienen desde hace miles de años.

Por otro lado, también se busca proteger a las personas que quieran acercarse a ellos por diferentes motivos. Por ejemplo, durante el 2018, el misionero norteamericano John Allen Chau intentó evangelizarlos, pero murió alcanzado por una flecha. Asimismo, en el año 2006, mataron a Sunder Raj, de 48 años, y Pandit Tiwari, de 52, luego de que hubieran pasado una noche en su barco muy cerca a la isla. Cabe resaltar, que está prohibido acercarse a menos de 5 km de la isla.

"El contacto con el mundo exterior podría exterminar muy rápidamente a esta tribu única y vulnerable. La administración local debe asegurar que se deje en paz a los sentineleses mientras este sea su deseo: y lo que ocurrió el mes pasado demuestra muy claramente que lo es. Estas trágicas muertes podrían haberse evitado si las autoridades hubieran implementado la ley", manifestó en ese año el director de la organización de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, Survival International, Stephen Corry.

La vida en la isla más apartada del mundo moderno

Los sentineleses son cazadores-recolectores. Navegan en embarcaciones por aguas poco profundas para pescar su alimento. Se conoce que este pueblo indígena no contactado no practica la agricultura, motivo por el cual, el hábitat de la isla está prácticamente intacto. Los primeros habitantes legaron hace 60.000 años desde África. De acuerdo con National Geographic, en 1880, durante la época colonial británica, un oficial secuestro a cuatro adultos y dos niños de la tribu. Los cuatro adultos murieron y los niños fueron devueltos con regalos. Fue un hecho trágico que marcó aún más la desconfianza hacia los foráneos.

La isla Sentinel del Norte se ubica en medio del océano Índico. No se conoce qué idioma hablan ni el número exacto de las personas que viven aisladas en este lugar, pero se estima que son entre 50 y 200 los que conforman la tribu, a 1.200 km de la India continental. En cuanto a la flora y fauna del lugar, se conoce que hay un gran arrecife de coral que rodea la isla y manglares en sus costas. Aunque no hay un estudio detallado de su fauna, se especula que hay cerdos salvajes, lagartos, varanos, cangrejos terrestres, serpientes, ratas, pequeños roedores, palomas, tórtolas, martines pescadores, aves rapaces, peces de arrecife, tiburones, rayas, moluscos, cangrejos, langostas, tortugas marinas y delfines.