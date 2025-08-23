HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Así es la única bandera del mundo que no sigue el formato rectangular: su diseño proviene de fórmulas matemáticas

Con un diseño basado en fórmulas matemáticas, la bandera de este país data del siglo XVIII y representa no solo tradición, sino también aspectos culturales y espirituales.

Nepal tiene la bandera más peculiar del mundo, es triangular y su singularidad se debe a este importante dato matemático. | Foto: Composición LR
Nepal tiene la bandera más peculiar del mundo, es triangular y su singularidad se debe a este importante dato matemático. | Foto: Composición LR

Las banderas nacionales cumplen un papel esencial como emblemas de identidad y soberanía. En su mayoría, mantienen una forma rectangular, pero existen excepciones que rompen con esta norma y despiertan gran curiosidad: solo tres banderas en el mundo no siguen este patrón, y entre ellas destaca una cuya singularidad no reside únicamente en su apariencia, sino en el método preciso con el que fue elaborada.

Tras su creación, esta bandera fue concebido como una auténtica obra de ingeniería geométrica, ya que no es rectangular ni cuadrada. Su trazado no respondió a criterios únicamente estéticos, sino que quedó definido mediante fórmulas matemáticas establecidas en un marco constitucional.

De esta manera, el emblema no solo representa tradición e historia, sino que también se consolidó como un caso único en el mundo, donde la exactitud numérica se convirtió en la base para dar forma a un símbolo nacional.

¿Cuál es el país que su bandera no es cuadrada ni rectangular?

Nepal es el país que no adopta la forma rectangular ni cuadrada en su símbolo patrio. Su diseño está compuesto por dos triángulos superpuestos, una figura que rompe con el patrón establecido en casi todos los países y que se ha mantenido intacta a lo largo de los siglos.

Aunque en ocasiones puede representarse sobre un fondo blanco que le da un aspecto rectangular, su esencia se conserva en esta forma singular, lo que la convierte en un emblema excepcional dentro de la vexilología. Su origen de esta bandera se remonta al siglo XVIII, cuando Nepal se consolidó como reino en 1768.

Así luce la bandera de Nepal, la única en su forma singular en el mundo. Foto: Difusión

Así luce la bandera de Nepal, la única en su forma singular en el mundo. Foto: Difusión

¿Qué significa los triángulos de la bandera de Nepal?

Los triángulos que conforman la bandera representan a los majestuosos Himalayas, la cordillera más alta del planeta y parte esencial del paisaje nacional. También se les atribuye un valor espiritual, pues evocan a las dos grandes religiones que han convivido en la región durante siglos: el hinduismo y el budismo.

En 1962 Shankar Nath Rimal diseñó el modelo que hoy equilibra su tradición en Nepal. Foto: Monika Malla

En 1962 Shankar Nath Rimal diseñó el modelo que hoy equilibra su tradición en Nepal. Foto: Monika Malla

Además, esta forma se asocia con la realeza, ya que se interpreta como una referencia a las dos ramas de la familia real que marcaron la historia del país: los Rana y los Shah.

La bandera de Nepal y su diseño matemático

La versión oficial que conocemos hoy se consolidó en 1962, cuando fue incorporada en la Constitución del país. El responsable de traducir esa tradición en un modelo geométrico exacto fue Shankar Nath Rimal, arquitecto e ingeniero encargado de estandarizar la proporción matemática de la bandera bajo encargo del rey Mahendra.

Cada una de sus líneas y proporciones puede construirse con regla y compás siguiendo pasos definidos en el marco constitucional, lo que garantiza que, sin importar la escala, el emblema conserve siempre la misma forma.

