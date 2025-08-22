HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Buzos italianos limpian estatua del Cristo del Abismo ubicada en las profundidades del mar Mediterráneo

La estatua del Cristo de los Abismos creada con partes de bronce fue recientemente limpiada por buzos italianos en unas impresionantes imágenes que parecen de película.

El Cristo de los Abismos es una estatua ubicada a 17 metros de profundidad en la bahía de San Fruttuoso, en Italia. Foto: X
El Cristo de los Abismos es una estatua ubicada a 17 metros de profundidad en la bahía de San Fruttuoso, en Italia. Foto: X

El Cristo de los Abismos es una estatua ubicada a 17 metros de profundidad en la bahía de San Fruttuoso, en Italia. Fue creada en bronce y representa a Jesucristo con los brazos extendidos hacia la superficie, simbolizando la protección para los marineros y un homenaje a aquellos que han perdido la vida en las aguas del Mediterráneo.

Es una pieza icónica que no solo tiene un significado religioso, sino también un valor cultural y simbólico dentro del contexto del mar Mediterráneo y la vida marítima en esa región. Desde su instalación en 1954, el “Cristo del Abismo” ha sido un punto de atracción para buceadores y turistas, convirtiéndose en un símbolo de la historia y la cultura italiana. La limpieza anual es parte de un esfuerzo continuo para mantener su estado y asegurar que siga siendo un lugar de homenaje y admiración.

PUEDES VER: El hombre que sobrevivió seis días en una montaña, con una pierna rota y sin comida ni agua en Noruega

Limpieza al Cristo del Abismo

La estatua de bronce, que mide 2,5 metros de altura, fue creada con medallas fundidas de soldados y otros materiales de guerra, en honor a aquellos que perdieron la vida en el mar. Su diseño, obra del artista italiano Guido Galletti, representa a Cristo con las manos en alto, en un gesto de bendición. Este monumento no solo es un tributo a los caídos, sino que también simboliza la paz y la esperanza en tiempos de conflicto.

La limpieza de la estatua se realiza anualmente, y este año tuvo lugar el 19 de agosto, con la participación de la policía italiana y la guardia costera. La técnica de limpieza a presión, que utiliza agua de mar, ha demostrado ser efectiva y no perjudicial para el bronce ni para el ecosistema marino. Según Alessandra Cabella, historiadora de arte de la superintendencia de arqueología de Liguria, “es una actividad sin ningún impacto ambiental” y permite que los microorganismos se desprendan y regresen al mar.

El impacto ambiental en el Cristo del Abismo

Desde que se implementó esta técnica en 2004, tras una restauración completa de la estatua, se ha evitado el daño que causaba el método anterior, que consistía en raspar el bronce con cepillos metálicos. Este cambio ha permitido preservar la pátina del bronce y evitar la formación de grietas que atraen más material marino. La delicadeza de la estatua, que fue estabilizada con cemento y varillas de hierro, requiere un cuidado especial para evitar la corrosión interna del bronce.

El “Cristo del Abismo” se encuentra a unos 300 metros de la playa, entre Portofino y Camogli, y es considerado el punto de buceo más frecuentado del Mediterráneo. Además de buceadores, el sitio atrae a kayakistas y practicantes de paddleboard, quienes pueden observar la estatua desde la superficie.

