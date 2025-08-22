Alec Luhn, el periodista que salió de excursión por un parque nacional de Noruega y no volvió. Foto: composición LR/BBC

La sorprendente historia de Alec Luhn, el periodista que salió de excursión por un parque nacional de Noruega y no volvió tras sufrir un accidente que lo dejaría durante seis días atrapado en una montaña.

Luhn, de 38 años, había planeado una caminata de cuatro días por el Parque Nacional de Folgefonna, conocido por sus imponentes glaciares. Antes de salir, envió su itinerario a su esposa, Verónica, quien lo esperaba en Inglaterra. Le advirtió que la señal de su teléfono sería débil dentro de la montaña. Sin embargo, tras los días previstos, la preocupación creció, ya que Luhn no había regresado.

¿Cómo sucedió la tragedia?

El periodista, explica que todo empezó como una serie de eventos desafortunados, primero al salir la suela de su bota se desprendió por la caminata, y en vez de regresar a comprarse unas nuevas, solo la subsanó con cinta adhesiva. Pasadas las horas, encontró un lugar para establecerse y armar una tienda para acampar, pero decidió continuar.

Alec afirma que tomó malas decisiones como no haber llevado un GPS, pero todo empeoró cuando caída la tarde dio un paso en falso, resbaló y cayó entre las montañas. El impacto de la caída le rompió el fémur, le fracturó la pelvis y un par de vértebras, además de golpearse la cabeza.

Decisiones difíciles

Al recobrar la conciencia, descubrió que había perdido tanto su teléfono móvil como su botella de agua. Incapaz de moverse, se vio obligado a tomar medidas extremas para sobrevivir: bebió su propia orina, succionó la sangre de una ampolla y, más tarde, recolectó agua de lluvia con una esterilla y un pañuelo durante una tormenta.

Su esposa dio la voz de alarma al no recibir noticias de él y al comprobar que no había regresado a tiempo para tomar su vuelo. Se activó entonces un extenso operativo de búsqueda, en el que participaron más de 50 rescatistas de la Cruz Roja Noruega, apoyados por perros, drones y equipos de escaladores. Las condiciones meteorológicas complicaron la operación durante dos días, hasta que finalmente un helicóptero localizó el pañuelo rojo que Luhn había colocado como señal de auxilio.

¿Qué dijo Alec Luhn tras su rescate?

Tras su rescate, Luhn fue trasladado a un hospital, donde finalmente se reunió con su esposa. La experiencia le brindó una nueva oportunidad de vida, según comentó él mismo.

‘Estaba completamente solo en esa montaña. No vi a nadie cerca’, relató. ‘Todo el tiempo que estuve allí arriba, pensaba en cómo podría morir en esa caminata que intentaba hacer, y en que nunca volvería a ver a mi esposa, ni a mis padres, ni a mis hermanos