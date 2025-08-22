HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Mujer expone a su amante durante transmisión en vivo en su celebración de cumpleaños: "Casadito, pero está conmigo"

Una celebración de cumpleaños se tornó en escándalo cuando una amante reveló la infidelidad de su pareja en plena transmisión en vivo.

La mujer llena de furor le refuta al hombre: "No te escondas mi amor, no te escondas". Foto: composición LR/X
Una celebración de cumpleaños se convirtió en un escándalo cuando una amante decidió revelar la infidelidad de su pareja en plena transmisión en vivo. Las imágenes han causado revuelo en redes sociales, mostrando cómo el hombre intenta ocultar su rostro con una gorra para evitar ser reconocido.

El momento quedó registrado en una transmisión en vivo de Facebook, en la que la cumpleañera aseguró que el hombre, a pesar de estar casado, sostenía una relación con ella. Frente a la cámara, declaró: “El que no puede estar sin su mujer y no puede estar sin mí”, mientras presumía que él mismo había organizado la fiesta.

PUEDES VER: Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

lr.pe

¿Cómo expuso la mujer a su amante?

En el video, compartido por la cuenta de X @QuePocaMadre_Mx, se observa al señalado intentando cubrirse el rostro con una gorra al darse cuenta de que estaba siendo evidenciado. Sin embargo, la mujer insistió en mostrarlo, diciendo: “Casadito, casadito, pero está conmigo. Mira bebé, dónde está tu marido”, mientras trataba de descubrirle la cara.

La mujer llena de furor le refuta al hombre: "No te escondas mi amor, no te escondas". Mientras, con su mano libre le intenta arrebatar la gorra para exponerlo. El video ya ha acumulado miles de reproducciones en las redes sociales y todo tipo de comentarios.

Reacciones en las redes sociales

Las redes sociales no tardaron en reaccionar ante el escándalo. Usuarios compartieron el video, comentando sobre la valentía de la amante y la deslealtad del hombre.

El video superó las 600,000 reproducciones y desató una ola de comentarios divididos. Algunos usuarios criticaron la actitud del hombre, señalando: “Con la actitud que tomó el infiel, es claro que la amante no pasará a ser la oficial”. Otros responsabilizaron a ambos involucrados, opinando: “No es justo que se meta con alguien comprometido y lo comprometa así” o “Que el karma se los cobre a los dos”.

