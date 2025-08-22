HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Así fue el insólito funeral de un empresario en Londres con ataúd de oro y caravana de Rolls Royce: "Era modesto"

El empresario gitano Frank Thompson falleció a los 69 años por una infección pulmonar, dejando a su familia y amigos conmocionados por su partida. Fue enterrado en un ostentoso ataúd dorado al sur de Londres.

Frank Thompson fue cargado por un auto Rolls-Royce de lujo y enterrado con un ataúd dorado. Foto: composición LR/Sunday World
La muerte del empresario gitano, Frank Thompson, conmocionó a sus familiares y amigos, que tras enterarse de su trágico suceso decidieron darle una sepultura por todo lo alto, con un ataúd dorado y cargado por un auto Rolls-Royce de lujo, junto con las celebraciones que se prolongaron un mes.

El homenaje del hombre fue llamativo; sin embargo, él fue descrito por sus allegados como "modesto y de perfil bajo". Thompson murió a los 69 años, por una infección pulmonar, y fue enterrado al sur de Londres.

PUEDES VER: Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

lr.pe

¿Cómo fue el funeral?

El ataúd dorado mencionado, descrito como “estupendo” por un amigo cercano a la familia, fue encargado por el hijo de Thompson desde el extranjero y su envío al Reino Unido llevó varias semanas, según lo informado por el Daily Mail. Este detalle resalta el esfuerzo y la dedicación que se pusieron en la elección y el traslado de este ataúd tan especial.

La familia justificó la magnitud del funeral como una forma de “mostrar al mundo que hay gitanos viajeros realmente buenos”. Lo que comenzó como la búsqueda de “el mejor ataúd disponible” terminó en un ritual mucho más ambicioso.

El empresario, conocido por haber expandido la empresa familiar de asfalto, tenía planes de construir un orfanato y realizar donaciones a organizaciones benéficas infantiles. Su visión no solo se centraba en el crecimiento empresarial, sino también en contribuir al bienestar social, especialmente en beneficio de los niños.

