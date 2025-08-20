HOYSuscripcion LR Focus

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo como esclavo a grupo criminal

Un joven de 19 años de Zhanjiang, China, fue vendido como esclavo por su novia de 17, tras un viaje que comenzó como una romántica escapada, convirtiéndose en una pesadilla.

Mujer china, vendió a su novio en la frontera con Tailandia y Myanmar. Foto: X
Mujer china, vendió a su novio en la frontera con Tailandia y Myanmar. Foto: X

Una historia de amor se convierte en una pesadilla cuando un joven de 19 años es vendido como esclavo por su novia de 17 años. Tras cuatro meses de cautiverio, logró regresar a su hogar, pero las secuelas son devastadoras.

El relato ha captado la atención de medios internacionales, revelando cómo un viaje romántico se transformó en un horror inimaginable. La víctima, oriunda de Zhanjiang, China, fue engañada por su pareja, quien aparentaba una vida lujosa y prometía unas vacaciones inolvidables. La trama se desarrolla en la frontera entre Tailandia y Myanmar, donde el joven fue abandonado a su suerte, vendido a un grupo criminal que lo sometió a trabajos forzados.

Un viaje que se tornó en pesadilla

La relación entre el joven y su novia comenzó en un billar local, donde la adolescente sedujo al chico con su apariencia y la ilusión de una vida de lujo. Sin embargo, todo era una fachada. Al llegar a la frontera, el joven se dio cuenta de que su novia había planeado su traición desde el inicio. En un giro inesperado, ella recibió 15.000 dólares por él y lo dejó en manos de sus captores.

Durante los cuatro meses de cautiverio, el joven fue sometido a condiciones inhumanas. Trabajó entre 16 y 20 horas diarias en fraudes electrónicos, sin recibir alimento y sufriendo maltratos físicos. La familia, al darse cuenta de su ausencia, inició una búsqueda desesperada que culminó en negociaciones con el grupo criminal para su liberación.

El regreso y sus secuelas

Finalmente, en junio, la familia logró reunir el dinero exigido y el joven fue liberado. Sin embargo, su regreso no fue el esperado. Con 10 kilos menos, problemas de salud mental y secuelas físicas, su vida cambió para siempre. La experiencia dejó huellas profundas, incluyendo indicios de sordera permanente.

