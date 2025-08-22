HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Gobierno de Rusia expresa apoyo a Venezuela ante el aumento de tensiones con Estados Unidos por el envío de buques

Rusia expresó su apoyo a Venezuela durante una llamada entre Serguéi Lavrov y Delcy Rodríguez, en la que destacó la necesidad de respaldo ante el aumento de tensiones con Estados Unidos.

Rusia respalda a Venezuela en medio de tensiones con Estados Unidos
Rusia respalda a Venezuela en medio de tensiones con Estados Unidos | Composición LR

Rusia, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, sostuvo una llamada con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que expresó su apoyo al país sudamericano frente a la presión externa, en un contexto marcado por las tensiones con Estados Unidos debido al envío de buques.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, que indicó que el canciller expresó su solidaridad con el gobierno venezolano y respaldó sus esfuerzos para defender la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional, afectada por la presión ejercida sobre Caracas.

PUEDES VER: La ONU declara hambruna en Gaza: más de medio millón de personas al borde de la muerte mientras crecen amenazas de Israel

lr.pe

¿Cuál es el origen de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos?

Esta semana, Reuters informó que Estados Unidos ordenó el envío de un escuadrón anfibio al sur del mar Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico. Según la agencia, que citó fuentes cercanas, los buques USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale arribarían a la costa de Venezuela en los próximos días, aunque todavía no se ha confirmado una fecha exacta.

En respuesta a la acción de Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el jueves un proceso de alistamiento militar en todo el país.

"He convocado en las sedes de los cuarteles, unidades militares, plazas públicas centrales, plazas Bolívar y en las 15.751 Bases Populares de Defensa Integral a un proceso de alistamiento nacional de toda la fuerza miliciana de la Milicia Nacional Bolivariana, los días sábado y domingo", declaró.

PUEDES VER: Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

lr.pe

Venezuela rechaza acusaciones de Estados Unidos por narcotráfico

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, rechazó las acusaciones de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que calificó al país como “el principal narcotraficante del planeta”. Cabe destacar que dicha agencia fue expulsada de Venezuela en 2005, durante el gobierno de Hugo Chávez.

Rodríguez explicó que el narcotráfico es un problema originado en naciones extranjeras. "Lamentablemente, Venezuela ha sido víctima del narcotráfico en otros países", afirmó el funcionario, quien añadió que el país ha enfrentado "acciones hostiles" en los últimos años, supuestamente financiadas por los gobiernos de Colombia y México, así como por la mafia albanesa.

De igual forma, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que Terry Cole, director de la DEA, "conoce a profundidad que la DEA es el mayor cartel de drogas que existe en el mundo". Según afirmó, existen documentos y evidencias que respaldan esa declaración.

En un comunicado difundido a través de Telegram, Rodríguez también señaló que en los estudios realizados por la propia agencia —denominados National Drug Threat Assessment— no se menciona a Venezuela como un factor relevante en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

PUEDES VER: Nuevo atentado en Colombia: potente explosivo estalla cerca de la Alcaldía municipal de Florencia, Caquetá

lr.pe

Rechazo de América Latina hacia acciones militares de Estados Unidos

Las naciones latinoamericanas que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenaron el despliegue de buques por parte de Estados Unidos durante una reunión virtual celebrada el miércoles.

Líderes de CubaMéxicoColombia Bolivia también criticaron las acciones de Washington.

