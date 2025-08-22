HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Puente ferroviario colapsa en China: Video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

Más de 800 rescatistas, incluidos equipos de emergencias y un helicóptero, trabajan para localizar a los desaparecidos y brindar atención médica a los heridos tras el accidente.

El puente de Jianzha, el más largo del planeta colapsó este viernes alrededor de las 3 de la madrugada. Foto: Difusión
El puente de Jianzha, el más largo del planeta colapsó este viernes alrededor de las 3 de la madrugada. Foto: Difusión

Una tragedia ocurrió la madrugada de este viernes, cuando un tramo del puente ferroviario Jianzha, en construcción sobre el río Amarillo, en la provincia occidental de Qinghai, China, colapsó repentinamente. Según medios locales, el suceso dejó al menos doce personas fallecidas y cuatro desaparecidas, mientras que quince trabajadores y un jefe de obra se encontraban en la zona más afectada al momento del derrumbe.

El puente, considerado el más largo del mundo en su tipo, se desplomó luego de que se rompieran cables utilizados en las obras, provocando la caída de la sección central de la estructura. Tras lo ocurrido, las autoridades, a través del Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai, activaron las operaciones de búsqueda y rescate, que continuaban en marcha durante la tarde del mismo día.

PUEDES VER: Techo del Festival de la Cerveza en China colapsa sobre miles de personas: hay dos muertos y más de 50 heridos

lr.pe

Video capta el preciso momento del desplome de la estructura

Imágenes difundidas por la cadena estatal CCTV muestran el momento exacto en que el arco central del puente se desploma, destacando la magnitud del accidente. Según primeras investigaciones, la causa habría sido una falla en un cable de acero, así lo informó la agencia estatal de Noticias Xinhua.

Más de 800 rescatistas trabajan para localizar a los desaparecidos

La operación incluyó 91 vehículos de emergencia, 27 embarcaciones, un helicóptero, cinco robots especializados y la participación de 806 rescatistas. Además, seis hospitales activaron canales verdes para ofrecer atención médica inmediata a las víctimas y heridos, demostrando la magnitud de la respuesta ante la tragedia.

Por su parte, el Ministerio de Gestión de Emergencias envió un equipo especial para coordinar y supervisar los trabajos de rescate de manera eficiente. Las autoridades locales informaron que las labores continuaban sin interrupción, con prioridad en la búsqueda de las cuatro personas desaparecidas y la atención de los sobrevivientes afectados por el derrumbe

El puente ferroviario Jianzha es uno de los más largos del mundo

El puente de la línea ferroviaria Sichuan-Qinghai es reconocido como el puente de arco de celosía de acero continuo de doble vía más largo del mundo, según el Diario del Pueblo. Además, se trata del primer paso ferroviario de su tipo en China que cruza el río Amarillo, el segundo más largo del país, lo que resalta su relevancia dentro de la infraestructura nacional.

Notas relacionadas
María Corina Machado asegura que los días de Maduro están contados y agradece a Trump por envío de buques a Venezuela

María Corina Machado asegura que los días de Maduro están contados y agradece a Trump por envío de buques a Venezuela

LEER MÁS
Nuevo atentado en Colombia: potente explosivo estalla cerca de la Alcaldía municipal de Florencia, Caquetá

Nuevo atentado en Colombia: potente explosivo estalla cerca de la Alcaldía municipal de Florencia, Caquetá

LEER MÁS
¿Donald Trump vs. Nicolás Maduro? Estas son las razones ante una posible intervención estadounidense en Venezuela

¿Donald Trump vs. Nicolás Maduro? Estas son las razones ante una posible intervención estadounidense en Venezuela

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

LEER MÁS
Nuevo atentado en Colombia: potente explosivo estalla cerca de la Alcaldía municipal de Florencia, Caquetá

Nuevo atentado en Colombia: potente explosivo estalla cerca de la Alcaldía municipal de Florencia, Caquetá

LEER MÁS
DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

LEER MÁS
Hermano de Hugo Chávez se vuelve viral al enseñar artes marciales para enfrentar 'invasión de Estados Unidos' a Venezuela

Hermano de Hugo Chávez se vuelve viral al enseñar artes marciales para enfrentar 'invasión de Estados Unidos' a Venezuela

LEER MÁS
Estados Unidos eleva presión militar y régimen de Maduro activa plan de defensa ante llegada de buques al Caribe

Estados Unidos eleva presión militar y régimen de Maduro activa plan de defensa ante llegada de buques al Caribe

LEER MÁS
Buques de Estados Unidos estarían cerca de las costas de Venezuela: sería el despliegue naval más amplio del Caribe, según agencias

Buques de Estados Unidos estarían cerca de las costas de Venezuela: sería el despliegue naval más amplio del Caribe, según agencias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ignacio Buse hace historia y clasificó al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

Megapuerto de Chancay supera los S/530 millones en recaudación y bate récord con cargamentos de cemento y vehículos

Fuerzas Armadas de Colombia detuvieron a consejero regional peruano en zona fronteriza

Mundo

Juegos de azar en línea quedan prohibidos en toda India: el Gobierno tomó medidas drásticas

Hermano de Hugo Chávez se vuelve viral al enseñar artes marciales para enfrentar 'invasión de Estados Unidos' a Venezuela

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Fuerzas Armadas de Colombia detuvieron a consejero regional peruano en zona fronteriza

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje, debería ir al penal de Lurigancho"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota