Puente ferroviario colapsa en China: Video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

El puente de Jianzha, el más largo del planeta colapsó este viernes alrededor de las 3 de la madrugada. Foto: Difusión

Una tragedia ocurrió la madrugada de este viernes, cuando un tramo del puente ferroviario Jianzha, en construcción sobre el río Amarillo, en la provincia occidental de Qinghai, China, colapsó repentinamente. Según medios locales, el suceso dejó al menos doce personas fallecidas y cuatro desaparecidas, mientras que quince trabajadores y un jefe de obra se encontraban en la zona más afectada al momento del derrumbe.

El puente, considerado el más largo del mundo en su tipo, se desplomó luego de que se rompieran cables utilizados en las obras, provocando la caída de la sección central de la estructura. Tras lo ocurrido, las autoridades, a través del Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai, activaron las operaciones de búsqueda y rescate, que continuaban en marcha durante la tarde del mismo día.

Video capta el preciso momento del desplome de la estructura

Imágenes difundidas por la cadena estatal CCTV muestran el momento exacto en que el arco central del puente se desploma, destacando la magnitud del accidente. Según primeras investigaciones, la causa habría sido una falla en un cable de acero, así lo informó la agencia estatal de Noticias Xinhua.

Más de 800 rescatistas trabajan para localizar a los desaparecidos

La operación incluyó 91 vehículos de emergencia, 27 embarcaciones, un helicóptero, cinco robots especializados y la participación de 806 rescatistas. Además, seis hospitales activaron canales verdes para ofrecer atención médica inmediata a las víctimas y heridos, demostrando la magnitud de la respuesta ante la tragedia.

Por su parte, el Ministerio de Gestión de Emergencias envió un equipo especial para coordinar y supervisar los trabajos de rescate de manera eficiente. Las autoridades locales informaron que las labores continuaban sin interrupción, con prioridad en la búsqueda de las cuatro personas desaparecidas y la atención de los sobrevivientes afectados por el derrumbe

El puente ferroviario Jianzha es uno de los más largos del mundo

El puente de la línea ferroviaria Sichuan-Qinghai es reconocido como el puente de arco de celosía de acero continuo de doble vía más largo del mundo, según el Diario del Pueblo. Además, se trata del primer paso ferroviario de su tipo en China que cruza el río Amarillo, el segundo más largo del país, lo que resalta su relevancia dentro de la infraestructura nacional.