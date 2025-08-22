En la madrugada de este viernes 22 de agosto, alrededor de las 3.00 a. m. (hora local), se produjo la detonación de un explosivo en las cercanías de la Alcaldía de Florencia, la capital del departamento de Caquetá. El suceso tuvo lugar en la intersección de la carrera 12 con calle 15, una zona de alta circulación peatonal y con numerosos comercios.

La explosión, que sacudió el centro de la ciudad, se suma a la serie de atentados que se han registrado en Colombia desde el día anterior. A pesar de que la detonación causó daños materiales significativos en varios edificios cercanos, las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales ni heridos.

¿Qué daños y consecuencias dejó la detonación del artefacto explosivo en Florencia, Caquetá?

El estallido afectó directamente a varios establecimientos comerciales en la zona, provocando serios destrozos en fachadas y estructuras. Entre los negocios más dañados se encuentra una droguería situada a pocos metros del lugar del atentado. También varias viviendas y edificios cercanos sufrieron importantes daños debido a la onda expansiva.

Según El Espectador y testimonios de la comunidad, desde el día anterior ya circulaban en Florencia audios y mensajes en redes sociales alertando sobre la posibilidad de nuevas explosiones en la ciudad. Al respecto, el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, indicó: “Es un artefacto de menor poder explosivo que detonaron cerca a una droguería, probablemente por no querer pagar extorsión”.

¿Qué grupos armados ilegales estarían detrás de los recientes atentados en Colombia, según las autoridades?

El gobernador de Caquetá, señaló que el atentado podría estar relacionado con extorsiones ejercidas por grupos armados ilegales. De acuerdo con su declaración, la detonación habría sido ejecutada por estructuras al mando de alias Calarcá, quienes amenazan a los comerciantes locales para forzarlos a pagar extorsiones.

En esta región operan disidencias de las FARC, principalmente la facción dirigida por alias Calarcá Córdoba, que mantiene un conflicto territorial con otro grupo bajo el mando de alias Iván Mordisco. La violencia en Florencia ocurrió menos de 24 horas después de dos ataques que conmovieron al país: el derribo de un helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia) y una explosión en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali (Valle del Cauca), que cobró la vida de seis personas.