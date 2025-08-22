A partir del 1 de septiembre de 2025, todos los teléfonos y tablets que se comercialicen en Rusia deberán traer instalada de fábrica la aplicación de mensajería Max, impulsada por el gobierno de Vladimir Putin.

La medida busca consolidar la app frente a WhatsApp, bloqueado parcialmente en el país, y se suma a otras acciones orientadas al control de plataformas digitales durante la guerra con Ucrania.

Max reemplazará a WhatsApp en Rusia

Max, la aplicación que el Kremlin promociona como alternativa nacional a WhatsApp, cuenta actualmente con 18 millones de usuarios. Sin embargo, la obligatoriedad de su instalación apunta a aumentar esa cifra frente a los casi 100 millones de usuarios que utilizan la aplicación de mensajería en Rusia.

Según el gobierno, Max se integrará con servicios estatales, imitando el modelo de WeChat en China. No obstante, algunos críticos la acusaron de espionaje, aunque los medios rusos lo niegan y aseguran que la app “usa menos permisos que su competencia directa”.

Control digital y polémicas por privacidad

Desde el inicio del conflicto con Ucrania, Rusia restringió el acceso a aplicaciones extranjeras. Primero fueron Facebook y Twitter en 2022, y ahora WhatsApp y Telegram enfrentan bloqueos, como la prohibición de llamadas de voz, argumentando motivos de seguridad nacional.

La obligación no solo alcanza a Max: los fabricantes deberán incluir también RuStore, la tienda rusa de apps, y en el caso de televisores, Lime HD TV, que será obligatoria desde el 1 de enero de 2026. Además, la aplicación Max ya estuvo vinculada a estafas; en un caso reciente, un delincuente robó casi 5.000 euros a un ciudadano en Kursk.