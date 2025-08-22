HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Tecnología

Rusia obliga a fabricantes a incluir app de mensajería Max en todos los teléfonos, desde septiembre, para sustituir a WhatsApp

El gobierno ruso ordenó que la app Max venga preinstalada en todos los dispositivos móviles. La medida se enmarca en el control estatal sobre internet y genera críticas por presunto espionaje.

La medida busca consolidar la app frente a WhatsApp. Foto: Composición LR
La medida busca consolidar la app frente a WhatsApp. Foto: Composición LR

A partir del 1 de septiembre de 2025, todos los teléfonos y tablets que se comercialicen en Rusia deberán traer instalada de fábrica la aplicación de mensajería Max, impulsada por el gobierno de Vladimir Putin.

La medida busca consolidar la app frente a WhatsApp, bloqueado parcialmente en el país, y se suma a otras acciones orientadas al control de plataformas digitales durante la guerra con Ucrania.

Aplicación de mensajería Max. Foto: Composición LR<br><br>

Aplicación de mensajería Max. Foto: Composición LR

Max reemplazará a WhatsApp en Rusia

Max, la aplicación que el Kremlin promociona como alternativa nacional a WhatsApp, cuenta actualmente con 18 millones de usuarios. Sin embargo, la obligatoriedad de su instalación apunta a aumentar esa cifra frente a los casi 100 millones de usuarios que utilizan la aplicación de mensajería en Rusia.

Según el gobierno, Max se integrará con servicios estatales, imitando el modelo de WeChat en China. No obstante, algunos críticos la acusaron de espionaje, aunque los medios rusos lo niegan y aseguran que la app “usa menos permisos que su competencia directa”.

PUEDES VER: Cómo leer mensajes eliminados de WhatsApp en Android usando el historial de notificaciones

lr.pe

Control digital y polémicas por privacidad

Desde el inicio del conflicto con Ucrania, Rusia restringió el acceso a aplicaciones extranjeras. Primero fueron Facebook y Twitter en 2022, y ahora WhatsApp y Telegram enfrentan bloqueos, como la prohibición de llamadas de voz, argumentando motivos de seguridad nacional.

La obligación no solo alcanza a Max: los fabricantes deberán incluir también RuStore, la tienda rusa de apps, y en el caso de televisores, Lime HD TV, que será obligatoria desde el 1 de enero de 2026. Además, la aplicación Max ya estuvo vinculada a estafas; en un caso reciente, un delincuente robó casi 5.000 euros a un ciudadano en Kursk.

Notas relacionadas
WhatsApp permite dejar mensajes de voz tras llamadas no contestadas en nueva función

WhatsApp permite dejar mensajes de voz tras llamadas no contestadas en nueva función

LEER MÁS
Recupera tus mensajes y archivos eliminados de WhatsApp accediendo a esta carpeta oculta en tu dispositivo

Recupera tus mensajes y archivos eliminados de WhatsApp accediendo a esta carpeta oculta en tu dispositivo

LEER MÁS
WhatsApp lanza función con IA para corregir ortografía y mejorar el tono de los mensajes

WhatsApp lanza función con IA para corregir ortografía y mejorar el tono de los mensajes

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
YouTube permitiría descargar videos gratis en el celular, pero con una importante limitación

YouTube permitiría descargar videos gratis en el celular, pero con una importante limitación

LEER MÁS
Ni Motorola ni Xiaomi: estos son los 10 teléfonos que poseen las mejores pantallas de la actualidad

Ni Motorola ni Xiaomi: estos son los 10 teléfonos que poseen las mejores pantallas de la actualidad

LEER MÁS
¿Para qué sirve el puerto Ethernet y por qué las laptops moderas ya no lo traen? Te lo revelamos

¿Para qué sirve el puerto Ethernet y por qué las laptops moderas ya no lo traen? Te lo revelamos

LEER MÁS
Facebook: ¿es cierto que las sugerencias de amigos son personas que han visto tu perfil?

Facebook: ¿es cierto que las sugerencias de amigos son personas que han visto tu perfil?

LEER MÁS
¿Jugarás al amigo secreto? Así podrás hacer el sorteo de forma virtual sin usar papelitos

¿Jugarás al amigo secreto? Así podrás hacer el sorteo de forma virtual sin usar papelitos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Saludo obligatorio, cortes adecuados y uniforme limpio: Bukele impone medidas disciplinarias en colegios de El Salvador

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Tecnología

¿Piensas renovar tu celular? Estos son los 10 teléfonos con las mejores pantallas lanzados en 2025

La batería de mi smartphone se ha hinchado: ¿por qué sucede esto y qué tan peligroso es?

¿Recibiste un correo con un PDF adjunto? Ten mucho cuidado, podría tratarse de un archivo malicioso

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota