Así son las casas chinas 'para armar' que una migrante colombiana instaló en Estados Unidos: “Tienen todo”

Las casas chinas prefabricadas ya llegaron a Estados Unidos de la mano de una migrante colombiana. Inquilinos elogian estas viviendas.

Algarete ha presentado dos modelos de viviendas ambas con diseño eficiente y equipamiento completo.
Algarete ha presentado dos modelos de viviendas ambas con diseño eficiente y equipamiento completo.

Las casas chinas comienzan a abrirse espacio en el mercado de Estados Unidos gracias a proyectos individuales que muestran su funcionalidad y bajo costo. La experiencia de Mai Algarete, una migrante colombiana que decidió importar este tipo de viviendas, se ha vuelto viral en redes sociales, donde muestra cómo lucen por dentro y qué tan prácticas resultan para vivir.

En TikTok, la joven documentó el proceso y enseñó dos inmuebles instalados sobre bases de concreto. Su iniciativa despertó tanto interés como críticas, pero los testimonios de quienes ya habitan en estas estructuras confirman que ofrecen comodidad, seguridad y un estilo de vida eficiente frente a los altos costos de la vivienda tradicional.

PUEDES VER: El espeluznante caso de Samuel Little: el asesino en serie más letal de EEUU según el FBI

Casas chinas en Estados Unidos: los modelos instalados por una migrante colombiana

En uno de sus primeros clips, Algarete presentó una casa de tres habitaciones y un baño, diseñada con espacios compactos y prácticos. Aunque algunos usuarios cuestionaron el tamaño y la ausencia de armarios, la propietaria defendió la inversión: “La persona que la está alquilando es un hombre solo y está feliz en su casita hermosa”.

La segunda vivienda mostró un diseño distinto: dos dormitorios, dos baños, un porche amplio, espacio para barbacoa y una entrada iluminada. Ambas estructuras llegaron desde China y se instalaron en Estados Unidos sobre cimientos de concreto reforzados. Las características más destacadas de estas casas chinas son:

  • Espacios distribuidos de manera eficiente para la vida diaria.
  • Fundaciones de concreto enterradas a 60 cm y reforzadas con anclajes.
  • Equipamiento completo con cocina, closets, lavadora, secadora y aire acondicionado.

PUEDES VER: Graban a niño manejando una micro en México y video se vuelve viral: "Al menos no está con el celular"

La voz de los inquilinos: “Superó mis expectativas”

La opinión de quienes ya viven en estas viviendas ha reforzado el proyecto de Algarete. Una inquilina que lleva cuatro meses residiendo en una de las casas declaró: “Es muy cómoda. Pensé que iba a ser diferente, pero superó mis expectativas”. La mujer destacó que su día a día es más práctico gracias a la distribución interior: “Tengo dos habitaciones, dos closets, lavadora, secadora, cocina, todo muy práctico”.

Sobre el clima, aseguró que se siente segura incluso en tormentas y olas de calor: “Pensé que iba a haber filtraciones de agua y en realidad no”. También explicó que con un solo equipo de aire acondicionado logra mantener la temperatura de toda la vivienda. Ante estos testimonios, Mai celebró la decisión de importar las casas desde Asia: “Es un proyecto que hemos soñado por mucho tiempo”, afirmó.

