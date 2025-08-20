El francés Camilo Castro fue arrestado por el régimen de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia, según su familia. | composición LR

Camilo Pierre Castro es un francés, de 40 años, que estaría casi dos meses arrestado en Venezuela, según la denuncia de su familia. "Las averiguaciones que hemos realizado indican que Camilo está detenido por las autoridades venezolanas, sin motivo y sin que se respeten sus derechos consulares, al igual que decenas de otros extranjeros", lamentaron sus familiares, según el periódico Libération.

Por su parte, el ministerio francés de Exteriores afirmó que sigue el caso de Camilo Castro y está en contacto con los allegados. Asimismo, aclararon que "no comentamos las situaciones individuales que afectan a nuestros compatriotas".

Salió a renovar la residencia colombiana y nunca regresó

Camilo Castro es un profesor de yoga que está por cumplir 41 años el 27 de agosto, fecha en que se cumplirían dos meses de su desaparición cerca del puesto fronterizo de Paraguachón, entre Venezuela y Colombia, donde reside. El francés buscaba renovar su visado de residencia colombiano, pero terminó por no dejar rastros.

"Poco informado sobre la situación política en Venezuela desde las elecciones del verano de 2024, se dirigió al puesto fronterizo venezolano. Desde allí, envió varios mensajes a sus familiares, uno de ellos sugiriendo que podría ser devuelto a Colombia. Desde ese mensaje, no ha dado señales de vida", contó la familia, quienes insisten en que fue arrestado por autoridades venezolanas, aunque no saben en qué cárcel.

Según un informe de la Amnistía Internacional, el régimen de Maduro estaría usando las "desapariciones forzadas" como una práctica para justificar "conspiraciones extranjeras" y como una forma de negociar con otros países.

El último mensaje del francés antes de desaparecer

Según El Tiempo, el francés Camilo Castro residía en la Sierra hace más de un año, ya que era un amante de la naturaleza. El ciudadano dictaba clases de yoga en Marquetalia hasta junio, mes en que tuvo que viajar a Maicao para renovar su visado. No obstante, en medio de la confusión, y luego de que las autoridades colombianas le dijeron que continuara los trámites en Venezuela, Pierre envió un último mensaje y nunca más se supo de él.

"Bueno. Colombia no me quiso dar el visado de entrada porque como no tengo el sello de entrada a Venezuela me dicen 'no usted hizo el sello de salida de Colombia y se regresó a Colombia, usted tiene que ir a la frontera de Venezuela, no sé qué' (...). Ahorita mismo voy a la frontera con Venezuela, que ya me hizo problema la última vez, el 11 de abril, no le quisieron sellar, no sé cómo voy a arreglar eso ahora", habría dicho.

Desde ese momento, su celular quedó apagado y no se tuvo señales de vida, hasta ahora que hablan de su arresto en Venezuela.