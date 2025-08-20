Juego Venezuela vs China Taipéi EN VIVO, Pequeñas Ligas 2025: hora, dónde ver y cómo llegan a la semifinal internacional por Disney Plus ONLINE

Venezuela vs China Taipéi EN VIVO por Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025 se podrá ver por Disney Plus en territorio llanero, donde la voz de play ball sonará a la 1.00 p. m. del 20 de agosto. La novena de béisbol infantil de Barquisimeto está a un paso de llegar a la final internacional. Sin embargo, antes tendrá que quitarle el invicto a los asiáticos en el Volunteer Stadium de Williamsport.

De no ganar la semifinal internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, los Cardenales de Lara aún contarán con la oportunidad de llegar a la definición por el título. Sin embargo, tras propinar el batacazo frente a Japón, los chamitos ansían dar otro golpe sobre la mesa en Estados Unidos. Sigue el play by play del juego de Venezuela vs China Taipéi EN VIVO por LLWS.

¿A qué hora juega Venezuela vs China Taipéi por Pequeñas Ligas 2025?

Venezuela jugará con China Taipéi a la 1.00 p. m. del miércoles 20 de agosto. Si estás en otra región de Latinoamérica o Estados Unidos, repasa el listado completo de horarios que verás en las siguientes líneas:

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos (Miami y Nueva York): 1.00 p. m.

Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (Chicago y Texas): 12.00 p. m.

México (centro), Nicaragua: 11.00 a. m.

México (Pacífico), Estados Unidos (Los Ángeles, Las Vegas y Seattle): 10.00 a. m.

Argentina, Brasil: 2.00 p. m.

España (peninsular): 7.00 p. m.

¿Dónde ver Venezuela vs China Taipéi EN VIVO por TV y streaming?

La plataforma de Disney Plus transmite el encuentro en Venezuela y el resto de Latinoamérica. Por otra parte, la señal de ESPN Deportes televisará el duelo en Estados Unidos.

Venezuela vs China Taipéi Pequeñas Ligas: ¿cómo llegan al juego de béisbol?

Tanto Venezuela como China Taipéi marchan invictos en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Latinos y asiáticos han ganado todos sus juegos por blanqueada. Sin embargo, Barquisimeto ha disputado tres partidos, así que llegará más desgastado. Ahora, ambas novenas buscarán seguir en la llave de vencedores. De lo contrario, tendrán que verse las caras con México para llegar a la final.

Repasa los resultados de Venezuela y China Taipéi a continuación: