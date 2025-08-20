HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Senador de EEUU lanza dura advertencia a Maduro ante despliegue de buques de guerra en Venezuela: “Debería dormir con los ojos abiertos"

El senador republicano Bernie Moreno advirtió a Nicolás Maduro luego de que EEUU acusara al régimen dictatorial de ser un cartel del narcotráfico.

El senador Bernie Moreno lanzó una advertencia a presidente a Nicolás Maduro.
El senador Bernie Moreno lanzó una advertencia a presidente a Nicolás Maduro. | Composición LR

El senador republicano estadounidense, Bernie Moreno, lanzó una fuerte advertencia a presidente de Venezuela, Nicolás, Maduro en medio de la creciente tensión marcada por acusaciones de vínculos con el narcotráfico contra el gobierno venezolano y el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

“Tenemos un presidente con la claridad moral y la fortaleza para proteger las vidas estadounidenses. A los terroristas se les tratará como siempre se les ha tratado. Maduro debería dormir con los ojos abiertos", escribió Moreno en la red social X.

PUEDES VER: Maduro asegura que “ningún imperio tocará el suelo sagrado de Venezuela” tras el despliegue militar de EE.UU.

lr.pe

EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela 

“Alguien en Venezuela será 50 millones de dólares más rico pronto”, añadió el senador Bernie Moreno en su cuenta de X, en referencia a la recompensa que ofrece Washington por la captura del líder chavista.

El mensaje del republicano se dio a conocer poco después de que la Casa Blanca confirmara el envío de tres destructores y 4.000 efectivos militares al Caribe, cerca de las costas de Venezuela, tras designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista global.

Según fuentes del ámbito militar, el despliegue incluirá, en total, tres destructores Aegis con misiles guiados, submarinos de ataque con capacidad para operar en aguas profundas, aviones de vigilancia P-8 especializados en misiones marítimas, y 4.000 marines preparados para operaciones en tierra o para tareas de disuasión en la región.

PUEDES VER: ¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

lr.pe

La respuesta de Maduro frente a las acciones de EEUU

El presidente Nicolás Maduro anunció que pondrá en marcha el despliegue de 4,5 millones de milicianos como respuesta a las amenazas de Estados Unidos, que recientemente aumentó la recompensa por información que conduzca a su captura y lanzó una operación antinarcóticos contra militares en el Caribe.

“Esta semana activaré un plan especial para asegurar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos a nivel nacional, preparados, listos y armados”, dijo Maduro durante un acto televisado, al ordenar "tareas" frente a "la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias" de Estados Unidos contra Venezuela. Añadió que su país "defenderá nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras".

PUEDES VER: EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

lr.pe

Estados Unidos no reconoce legitimidad del régimen de Maduro

La portavoz presidencial Karoline Leavitt afirmó que Estados Unidos está listo para “utilizar todo su poder” en la lucha contra las redes de narcotráfico. "El presidente Trump está preparado para detener el flujo de drogas hacia nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, comentó en una rueda de prensa.

Leavitt también indicó que la administración republicana no reconoce al presidente venezolano. “Para nosotros, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo, es un líder fugitivo acusado en EEUU de tráfico de drogas", enfatizó.

