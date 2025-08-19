HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Esta es la isla que quedó sumergida tras una explosión volcánica y hoy vive del turismo: tiene más de 2000 años

La ciudad ubicada en Italia, es un reflejo de la historia encapsulada en su mar. Asimismo, recibe hoy a miles de turistas entusiastas por visitar sus playas.

Este redescubrimiento añade un nuevo capítulo a la rica herencia de Isquia. Foto: National Geographic
Este redescubrimiento añade un nuevo capítulo a la rica herencia de Isquia. Foto: National Geographic

Las ciudades que quedan sumergidas bajo el mar son raras debido a que representan eventos históricos, catastróficos o fenómenos naturales extraordinarios. Dentro de estas ciudades atípicas se encuentra Aenaria.

Hace más de 2000 años, una erupción volcánica hundió Aenaria, pero las excavaciones actuales relucieron la fascinante historia de Isquia, una isla del mar Tirreno.

PUEDES VER: Esta es la ciudad perdida bajo el agua en América Latina que podría cambiar la historia: más antigua que las pirámides de Egipto

lr.pe

¿Qué pasó con esta ciudad?

Alrededor del año 180 d.C una erupción volcánica provocó el colapso de toda una ciudad, inundándola en el mar. Por años, apasionados de la historia habían buscado indicios de tierra firma, sin pensar que la ciudad se encontraba en la profundidad.

Los recientes hallazgos revelaron rasgos de un muelle de la misma época romana y diversas similitudes de una ciudad. Entre cerámicas y restos de embarcaciones se descubrió la urbe en el fondo del Mediterráneo.

PUEDES VER: ¿Qué es el Cartel de los Soles? La organización calificada como “terrorista” por Estados Unidos y su relación con Maduro

lr.pe

¿Qué hace a Isquia una ciudad importante?

Este redescubrimiento añade un nuevo capítulo a la rica herencia de Isquia, conocida por sus aguas termales y su popularidad como refugio de bienestar. Aunque se pensaba que la influencia romana en la isla era limitada, los hallazgos recientes han desmentido esta suposición, confirmando que, además de los asentamientos griegos, el Imperio Romano dejó una huella profunda en este territorio.

Con cada nueva exploración, emergen mosaicos, objetos de uso cotidiano y estructuras portuarias, los cuales proporcionan una valiosa ventana al modo de vida de los antiguos habitantes de Aenaria.

Isquia: una ciudad de turismo

Con aguas turquesas y formaciones de piedra, esta isla es lugar de vacacionistas y vecinos que se acercan a las playas para poder disfrutar de alguna tarde de descanso.

Miles de turistas llegan en botes al muelle de una antigua ciudad sumergida bajo el mar. Isquia, uno de los destinos más populares de Italia, ofrece no solo una rica historia oculta bajo sus aguas, sino también paisajes verdes y playas paradisíacas que atraen a viajeros de todo el mundo.

Notas relacionadas
Esta es la ciudad perdida bajo el agua en América Latina que podría cambiar la historia: más antigua que las pirámides de Egipto

Esta es la ciudad perdida bajo el agua en América Latina que podría cambiar la historia: más antigua que las pirámides de Egipto

LEER MÁS
El misterioso y aterrador caso de Gloria Ramírez, la mujer que dejó más de 20 médicos graves por su cadáver en EEUU

El misterioso y aterrador caso de Gloria Ramírez, la mujer que dejó más de 20 médicos graves por su cadáver en EEUU

LEER MÁS
El impactante caso de Diego Fernández, el joven al que asesinaron y esparcieron en 150 huesos bajo tierra

El impactante caso de Diego Fernández, el joven al que asesinaron y esparcieron en 150 huesos bajo tierra

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
El país de Sudamérica catalogado “El Dubái del oro blanco”: posee un cuarto del litio mundial, pero sigue hundido en crisis económica

El país de Sudamérica catalogado “El Dubái del oro blanco”: posee un cuarto del litio mundial, pero sigue hundido en crisis económica

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

LEER MÁS
EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

LEER MÁS
Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

LEER MÁS
Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

LEER MÁS
Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

LEER MÁS
Las conclusiones de la reunión de Trump - Zelenski que no dejó resultados sobre el final de la guerra en Ucrania

Las conclusiones de la reunión de Trump - Zelenski que no dejó resultados sobre el final de la guerra en Ucrania

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

¿Cuáles son los 3 números que se escriben con tres letras? Descubre este histórico acertijo

Mundo

Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota