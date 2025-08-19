Esta es la isla que quedó sumergida tras una explosión volcánica y hoy vive del turismo: tiene más de 2000 años

Este redescubrimiento añade un nuevo capítulo a la rica herencia de Isquia. Foto: National Geographic

Las ciudades que quedan sumergidas bajo el mar son raras debido a que representan eventos históricos, catastróficos o fenómenos naturales extraordinarios. Dentro de estas ciudades atípicas se encuentra Aenaria.

Hace más de 2000 años, una erupción volcánica hundió Aenaria, pero las excavaciones actuales relucieron la fascinante historia de Isquia, una isla del mar Tirreno.

¿Qué pasó con esta ciudad?

Alrededor del año 180 d.C una erupción volcánica provocó el colapso de toda una ciudad, inundándola en el mar. Por años, apasionados de la historia habían buscado indicios de tierra firma, sin pensar que la ciudad se encontraba en la profundidad.

Los recientes hallazgos revelaron rasgos de un muelle de la misma época romana y diversas similitudes de una ciudad. Entre cerámicas y restos de embarcaciones se descubrió la urbe en el fondo del Mediterráneo.

¿Qué hace a Isquia una ciudad importante?

Este redescubrimiento añade un nuevo capítulo a la rica herencia de Isquia, conocida por sus aguas termales y su popularidad como refugio de bienestar. Aunque se pensaba que la influencia romana en la isla era limitada, los hallazgos recientes han desmentido esta suposición, confirmando que, además de los asentamientos griegos, el Imperio Romano dejó una huella profunda en este territorio.

Con cada nueva exploración, emergen mosaicos, objetos de uso cotidiano y estructuras portuarias, los cuales proporcionan una valiosa ventana al modo de vida de los antiguos habitantes de Aenaria.

Isquia: una ciudad de turismo

Con aguas turquesas y formaciones de piedra, esta isla es lugar de vacacionistas y vecinos que se acercan a las playas para poder disfrutar de alguna tarde de descanso.

Miles de turistas llegan en botes al muelle de una antigua ciudad sumergida bajo el mar. Isquia, uno de los destinos más populares de Italia, ofrece no solo una rica historia oculta bajo sus aguas, sino también paisajes verdes y playas paradisíacas que atraen a viajeros de todo el mundo.