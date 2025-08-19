En el encuentro, tanto Lula como Noboa coincidieron en la necesidad de superar las barreras ideológicas. Foto: AFP.

Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Daniel Noboa se reunieron en Brasilia para reforzar los lazos bilaterales, a pesar de las diferencias ideológicas entre ambos. Este encuentro, que marca el inicio de un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas entre Brasil y Ecuador, se produce en un contexto marcado por las tenciones comerciales, especialmente con Estados Unidos. Cabe indicar que actualmente el gigante sudamericano viene afrontando aranceles de hasta 50% impuesto por el Gobierno de Donald Trump.

En el encuentro, tanto Lula como Noboa coincidieron en la necesidad de superar las barreras ideológicas y centrarse en soluciones concretas para las prioridades sociales de ambos países. Lula, en su búsqueda por nuevo mercado y aliados después de la ofensiva diplomática de Estados Unidos, subrayó la importancia de fortalecer los lazos dentro de América Latina.

Afectados por las políticas comerciales de Estados Unidos

La reciente imposición de aranceles del 50% por parte de Estados Unidos sobre los productos brasileños y gravamen del 15% que afecta a las exportaciones ecuatorianas han impulsado a Brasil y Ecuador a explorar nuevas oportunidades para fortalecer sus alianzas regionales.

Con el comercio bilateral entre ambos países, alcanzando los 1.100 millones de dólares en 2024, Brasil se mantiene como el principal socio comercial de Ecuador, con un saldo favorable a su favor, dado que sus exportaciones hacia Ecuador totalizaron 970 millones de dólares. En este contexto, la reactivación de la cooperación económica se ha convertido en una prioridad estratégica para ambos gobiernos.

Además de los intercambios comerciales, la agenda de la reunión entre Lula y Noboa también incluyó un énfasis particular en la cooperación ambiental, especialmente en la protección de la Amazonía, un territorio compartido por Brasil y Ecuador. Ambas naciones reconocen la importancia de trabajar juntas para salvaguardar este invaluable ecosistema, clave para el equilibrio climático global.

Durante su encuentro en Brasilia, el presidente Lula da Silva aprovechó la ocasión para informar a su homólogo ecuatoriano sobre los preparativos de Brasil para la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en noviembre en Belém, en pleno corazón de la Amazonía brasileña. Esta cumbre ambiental es clave para Brasil, que busca posicionarse como líder en la lucha contra el cambio climático, especialmente en la preservación de la Amazonía.

Noboa continuará su gira sudamericana

Tras la reunión en el Palacio de Planalto, ambos mandatarios ofrecieron una declaración conjunta ante la prensa, antes de trasladarse al Palacio de Itamaraty, donde se celebró un almuerzo oficial en el Ministerio de Relaciones Exteriores, marcando un paso importante en el estrechamiento de los lazos bilaterales.

La agenda de la visita continuó con actividades institucionales para Noboa, quien visitó el Parlamento y la Corte Suprema de Brasil, donde se reunió con las autoridades de ambos órganos del Estado. Estas visitas reflejan el interés de Ecuador en fortalecer su relación con Brasil, tanto en términos políticos como diplomáticos.

Esta primera visita oficial de Noboa a Brasil cierra con la promesa de una cooperación más estrecha, abriendo la puerta a una posible reconfiguración de las alianzas en América del Sur, donde los intereses económicos y ambientales comienzan a prevalecer sobre las diferencias ideológicas. Tras su paso por Brasil, Noboa continuará su gira sudamericana con escalas en Uruguay y Argentina, buscando expandir las relaciones comerciales y diplomáticas en la región.