Pareja fue hallada muerta en la tina de un hotel en Brasil: festejaron el cumpleaños de su hija y nunca más regresaron

La policía investiga un posible caso de electrocución o envenenamiento tras el hallazgo de una pareja muerta en un motel de São José, Brasil. Ana Carolina Silva y su pareja, Jeferson Luiz Sagaz, fueron encontrados en la bañera del motel, lo que ha generado múltiples interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento.

La pareja, que celebró el cumpleaños de su hija de cuatro años horas antes de su muerte, fue vista por última vez en un bar la noche del domingo. La familia alertó a las autoridades tras la ausencia de ambos, quienes debían recoger a su hija al día siguiente. La investigación se centra en determinar si la causa de la muerte fue un choque eléctrico o un envenenamiento.

El caso ha conmocionado a la comunidad local, ya que la pareja llevaba casi 20 años de relación y deja atrás a su pequeña hija. La policía ha comenzado a analizar las últimas actividades de la pareja y ha revisado las grabaciones de CCTV del motel y su vehículo.

PUEDES VER: Influencers murieron en trágico accidente en las montañas de Canadá tras recorrer 17 países del mundo

¿Cómo encontraron a la pareja?

Los cuerpos de Ana y Jeferson fueron encontrados en una bañera con calefacción eléctrica que aún estaba encendida al momento de la llegada de los oficiales. Felipe Simão, el oficial a cargo del caso, ha indicado que no se descartan las hipótesis de homicidio o suicidio, aunque la atención se centra en la posibilidad de que la pareja haya sufrido un choque eléctrico mortal.

La familia y amigos de la pareja han expresado su dolor y sorpresa ante la tragedia. Joice Martins Botelho, esposa de un primo de Ana, describió a la fallecida como una madre devota y una persona cariñosa. Por su parte, una asociación policial destacó que Jeferson era muy querido entre sus compañeros en la fuerza.

¿Qué se sabe del caso?

La división de homicidios está a cargo de la investigación, que incluye un examen forense que se espera se realice en las próximas dos semanas. La policía ha asegurado que se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y brindar respuestas a la familia de la pareja.