HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     
Mundo

Pareja fue hallada muerta en la tina de un hotel en Brasil: festejaron el cumpleaños de su hija y nunca más regresaron

Ana Carolina y Jeferson celebraron el cumpleaños de su hija antes de ser encontrados sin vida. Su desaparición alertó a las autoridades tras no recoger a la niña como estaba previsto.

Los cuerpos de Ana y Jeferson fueron encontrados en una bañera en Brasil. Foto: X
Los cuerpos de Ana y Jeferson fueron encontrados en una bañera en Brasil. Foto: X

La policía investiga un posible caso de electrocución o envenenamiento tras el hallazgo de una pareja muerta en un motel de São José, Brasil. Ana Carolina Silva y su pareja, Jeferson Luiz Sagaz, fueron encontrados en la bañera del motel, lo que ha generado múltiples interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento.

La pareja, que celebró el cumpleaños de su hija de cuatro años horas antes de su muerte, fue vista por última vez en un bar la noche del domingo. La familia alertó a las autoridades tras la ausencia de ambos, quienes debían recoger a su hija al día siguiente. La investigación se centra en determinar si la causa de la muerte fue un choque eléctrico o un envenenamiento.

El caso ha conmocionado a la comunidad local, ya que la pareja llevaba casi 20 años de relación y deja atrás a su pequeña hija. La policía ha comenzado a analizar las últimas actividades de la pareja y ha revisado las grabaciones de CCTV del motel y su vehículo.

PUEDES VER: Influencers murieron en trágico accidente en las montañas de Canadá tras recorrer 17 países del mundo

lr.pe

¿Cómo encontraron a la pareja?

Los cuerpos de Ana y Jeferson fueron encontrados en una bañera con calefacción eléctrica que aún estaba encendida al momento de la llegada de los oficiales. Felipe Simão, el oficial a cargo del caso, ha indicado que no se descartan las hipótesis de homicidio o suicidio, aunque la atención se centra en la posibilidad de que la pareja haya sufrido un choque eléctrico mortal.

La familia y amigos de la pareja han expresado su dolor y sorpresa ante la tragedia. Joice Martins Botelho, esposa de un primo de Ana, describió a la fallecida como una madre devota y una persona cariñosa. Por su parte, una asociación policial destacó que Jeferson era muy querido entre sus compañeros en la fuerza.

¿Qué se sabe del caso?

La división de homicidios está a cargo de la investigación, que incluye un examen forense que se espera se realice en las próximas dos semanas. La policía ha asegurado que se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y brindar respuestas a la familia de la pareja.

Notas relacionadas
Hombre se hace viral por elegir a su perro antes que a su pareja pese a un ultimátum: "Es un familiar mío"

Hombre se hace viral por elegir a su perro antes que a su pareja pese a un ultimátum: "Es un familiar mío"

LEER MÁS
Cuyes se casan en festival chotano en Cajamarca y usuarios reaccionan en redes: “Hasta que un caldito los separe”

Cuyes se casan en festival chotano en Cajamarca y usuarios reaccionan en redes: “Hasta que un caldito los separe”

LEER MÁS
Adulta mayor enternece al confesar que se casó con su esposo a tan solo un mes de conocerlo: "Era un churro"

Adulta mayor enternece al confesar que se casó con su esposo a tan solo un mes de conocerlo: "Era un churro"

LEER MÁS
Elecciones Bolivia 2025 ¿Cómo votar desde Perú este 17 de agosto?

Elecciones Bolivia 2025 ¿Cómo votar desde Perú este 17 de agosto?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre elecciones Bolivia 2025 EN VIVO

Últimas noticias sobre elecciones Bolivia 2025 EN VIVO

LEER MÁS
¿Quiénes son candidatos a la presidencia de Bolivia 2025? Revisa aquí sus propuestas antes de votar

¿Quiénes son candidatos a la presidencia de Bolivia 2025? Revisa aquí sus propuestas antes de votar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025? Conoce los resultados y cómo va la contienda este 17 de agosto

¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025? Conoce los resultados y cómo va la contienda este 17 de agosto

LEER MÁS
Resultados elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: entérate del conteo de votos, últimas reacciones y la cobertura minuto a minuto

Resultados elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: entérate del conteo de votos, últimas reacciones y la cobertura minuto a minuto

LEER MÁS
Conteo de votos en elecciones presidenciales de Bolivia 2025 EN VIVO: conoce quién ganó la primera vuelta hoy, según TSE

Conteo de votos en elecciones presidenciales de Bolivia 2025 EN VIVO: conoce quién ganó la primera vuelta hoy, según TSE

LEER MÁS
Evo Morales anula su voto en las elecciones y acusa al gobierno de Bolivia de fraude electoral

Evo Morales anula su voto en las elecciones y acusa al gobierno de Bolivia de fraude electoral

LEER MÁS
¿Qué pasa si no voto en las elecciones de Bolivia 2025? Conoce de cuánto podría ser la multa a recibir

¿Qué pasa si no voto en las elecciones de Bolivia 2025? Conoce de cuánto podría ser la multa a recibir

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Mundo

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Bolivia 2025? Revisa sus propuestas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota