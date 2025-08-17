Cuyes se casan en festival chotano en Cajamarca y usuarios reaccionan en redes: “Hasta que un caldito los separe”

A través de la red social TikTok se difundió un video que muestra una peculiar celebración realizada en la provincia de Chota, región Cajamarca. En el marco del Día del Cuy, se organizó una boda simbólica entre dos cuyes como parte de las actividades festivas.

En el contenido audiovisual se observa a los animales caracterizados como una pareja de novios. La cuy hembra, llamada Sofía, luce un vestido blanco con velo, mientras que el macho lleva un saco azul, pantalón de vestir del mismo color y una banda roja. Durante la ceremonia, ambos fueron presentados como una pareja y, simbólicamente, sellaron su unión con un beso.

La actividad despertó entusiasmo entre personas de todas las edades, incluyendo niñas, niños, jóvenes y adultos. Además, la boda quedó registrada en un acta de la comunidad, donde se consignaron los datos de las posibles propietarias de los animales. Finalmente, el evento concluyó con un baile tradicional en el que participaron los asistentes, cerrando con alegría la jornada conmemorativa.

Usuarios reaccionan en redes tras boda de cuyes en festival de Chota

Este espectáculo llamó la atención de las personas usuarias en las plataformas digitales, quienes no tardaron en comentar lo sucedido. Entre las reacciones destacaron mensajes como: "Hasta que un caldito los separe", "Hasta los cuyes se casan y yo no", "El cuy, era esto o la olla" y "Hasta el cuy se casa".

Además, se compartieron otras frases como: "Me acaba de ganar un cuy", "Se ve que su amor eterno lo llevaron a otro nivel", "Cuando tenga plata no diré nada, pero habrá señales" y "Se ve que su amor eterno lo llevaron a otro nivel".

Asimismo, la expresión "Perú es clave" fue repetida en distintas publicaciones.