Tendencias

Hombre se hace viral por elegir a su perro antes que a su pareja pese a un ultimátum: "Es un familiar mío"

Un hombre se volvió viral tras rechazar la demanda de su pareja y elegir quedarse con su perro, a quien considera un miembro más de su familia. Esto trajo consigo miles de reacciones en redes sociales, generando un debate acerca del video.

Un hombre decidió quedarse con su perro y no con su pareja, desatando comentarios divididos en redes sociales.
Un hombre decidió quedarse con su perro y no con su pareja, desatando comentarios divididos en redes sociales. | Foto: Composición LR/ Ecuador TV

Un hombre se volvió viral en redes sociales tras priorizar a su perro que a su pareja. La discusión comenzó con un ultimátum claro: “O se va el perro o me voy yo”, mencionó la mujer. Ante esta frase, él no dudó en responder de manera tajante: “Pues te vas tú y sin pensarlo”. La firmeza de sus palabras reflejaba el vínculo profundo que tenía con su mascota.

El hombre le recordó a su pareja que desde el inicio de la relación había sido claro con respecto a su perro. “Yo te dije desde un principio, el perro es un vínculo, es un familiar mío. El perro es mi familia”, insistió, señalando que no estaba dispuesto a negociar algo tan importante en su vida.

PUEDES VER: Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

lr.pe

Hombre defendió a su perro frente a las quejas de su pareja y aseguró que es parte de su familia

La mujer, por su parte, reclamó que había tolerado muchas situaciones a lo largo de la relación, incluso que el perro subiera a la cama. Sin embargo, él le respondió que eso no era ninguna sorpresa: “Desde que éramos novios tú lo sabías”. Para él, la actitud de su pareja solo evidenciaba que no aceptaba por completo la importancia de su mascota.

La discusión se tornó más tensa cuando ella le reclamó que ni siquiera podía tomar parte de lo que le compraban al perro. El hombre, sin embargo, defendió su postura: “Es que es para él, le estoy dando una calidad de vida”. Explicó que su mascota ya era mayor y que merecía todos los cuidados posibles en esa etapa de su vida.

PUEDES VER: Venezolano que fue recogeplatos y hoy es cocinero conmueve al agradecer al Perú por las oportunidades: "Hermoso país"

lr.pe

Hombre rechaza el ultimátum de su pareja y decide quedarse con su perro al que lo considera parte de su familia

Convencido de su decisión, el hombre reiteró que no abandonaría a su perro bajo ninguna circunstancia. “Lo voy a cuidar y le voy a dar su calidad de vida”, repitió con determinación. Para él, no se trataba solo de un animal, sino de un miembro más de la familia, alguien que lo había acompañado en diferentes momentos y que ahora necesitaba su protección.

Finalmente, el ultimátum se repitió una vez más: “Oye, ya estuvo bueno, tú decide, o se va él o me voy yo”. La respuesta fue contundente y definitiva: “Te vas”. Con esas palabras, dejó claro que su lealtad y compromiso estaban con su perro, priorizando el lazo incondicional que los unía por encima de cualquier otra relación.

