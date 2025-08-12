HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

Pareja de influencers murió durante un accidente en las montañas de Canadá: recorrieron 17 países, incluido Perú

Los jóvenes influencers de 31 años, murieron tras un accidente en su vehículo todoterreno cuando recorrían las montañas en Columbia Británica en Canadá.

Stacey Tourout y Matthew Yeomans, una joven pareja de influencers, murió durante un viaje en carretera. Foto: composición LR/x
Stacey Tourout y Matthew Yeomans, una joven pareja de influencers, murió durante un viaje en carretera. Foto: composición LR/x

Stacey Tourout y Matthew Yeomans, una joven pareja de influencers, murió durante un viaje en carretera cuando atravesaba las montañas en Columbia Británica. Ambos tenían 31 años y viajaban por el mundo recopilando sus vivencias en su canal de Youtube.

Los influencers superaban los 200.000 suscriptores por su mayor reciente hazaña: "recorrer 17 países en 17 meses", incluido Perú. Sin embargo, también por construir su vehículo "todoterreno" con una casa rodante incluida.

PUEDES VER: La trágica historia de una joven que fue a una clínica por una cirugía estética, terminó contrayendo la bacteria come carne y murió en Ecuador

lr.pe

¿Cómo murieron los influencers?

La pareja, que dirigía el canal de YouTube Toyota World Runners, murió el jueves después de perder el control de su vehículo en un terreno accidentado, según informó la Canadian Broadcasting Corporation. Kaslo Search and Rescue confirmó que fueron llamados al lugar del incidente alrededor de las 6:30 p.m., hora local.

“El equipo de búsqueda y rescate de Kaslo recibió una llamada sobre un grave vuelco de un vehículo motorizado cerca de Silver Cup Ridge, junto al lago Trout, en lo alto de Purcell Range”, se lee en un comunicado del equipo de búsqueda y rescate de Kaslo.

La causa exacta del accidente aún no está clara, aunque Mark Jennings-Bates, gerente de la empresa de rescate, indicó que el vehículo cayó unos 650 pies por un campo de rocas y se habría volcado "muchas, muchas veces" antes de llegar al fondo, según informó CBC.

¿Qué dijeron las familias?

"Con un dolor inimaginable, las familias de Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout lamentan informar que ambos fallecieron trágicamente a causa de las lesiones sufridas en un accidente todoterreno el 7 de agosto de 2025, en las hermosas montañas de la Columbia Británica, un lugar que tanto amaban", anunció su familia el lunes en un comunicado publicado en Facebook.

"Les pedimos que nos mantengan en sus pensamientos y oraciones mientras enfrentamos este devastador final de una increíble historia de amor", continuaba el mensaje. "Ahora están juntos para siempre, como sabíamos que siempre estarían".

Notas relacionadas
La trágica historia de una joven que fue a una clínica por una cirugía estética, terminó contrayendo la bacteria come carne y murió en Ecuador

La trágica historia de una joven que fue a una clínica por una cirugía estética, terminó contrayendo la bacteria come carne y murió en Ecuador

LEER MÁS
Alisson Pastor revela por primera vez cuántos años se lleva con Erick Elera y desata revuelo en redes sociales: “Pero no pareces”

Alisson Pastor revela por primera vez cuántos años se lleva con Erick Elera y desata revuelo en redes sociales: “Pero no pareces”

LEER MÁS
Taxista en Brasil finge sufrir infarto ante ladrones para evitar ser asaltado: "Nominado al Oscar"

Taxista en Brasil finge sufrir infarto ante ladrones para evitar ser asaltado: "Nominado al Oscar"

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hombre mató a su padrastro de 81 años por abusar de su madre y hermanas hace 50 años en Chile

Hombre mató a su padrastro de 81 años por abusar de su madre y hermanas hace 50 años en Chile

LEER MÁS
Petro arremete contra Trump tras incluir a Bogotá en los peores lugares del mundo: "Si no conoce, no puede saberlo"

Petro arremete contra Trump tras incluir a Bogotá en los peores lugares del mundo: "Si no conoce, no puede saberlo"

LEER MÁS
Influencer cayó de una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok y muere: la trágica historia de Arina Glazunova

Influencer cayó de una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok y muere: la trágica historia de Arina Glazunova

LEER MÁS
Exauditor del Vaticano acusa a la Santa Sede de lavar dinero con una "llave maestra" y ahora exige hablar con el papa León XIV

Exauditor del Vaticano acusa a la Santa Sede de lavar dinero con una "llave maestra" y ahora exige hablar con el papa León XIV

LEER MÁS
Esta es la ciudad perdida bajo el agua en América Latina que podría cambiar la historia: más antigua que las pirámides de Egipto

Esta es la ciudad perdida bajo el agua en América Latina que podría cambiar la historia: más antigua que las pirámides de Egipto

LEER MÁS
China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Mundo

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota