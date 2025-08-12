Pareja de influencers murió durante un accidente en las montañas de Canadá: recorrieron 17 países, incluido Perú

Stacey Tourout y Matthew Yeomans, una joven pareja de influencers, murió durante un viaje en carretera. Foto: composición LR/x

Stacey Tourout y Matthew Yeomans, una joven pareja de influencers, murió durante un viaje en carretera. Foto: composición LR/x

Stacey Tourout y Matthew Yeomans, una joven pareja de influencers, murió durante un viaje en carretera cuando atravesaba las montañas en Columbia Británica. Ambos tenían 31 años y viajaban por el mundo recopilando sus vivencias en su canal de Youtube.

Los influencers superaban los 200.000 suscriptores por su mayor reciente hazaña: "recorrer 17 países en 17 meses", incluido Perú. Sin embargo, también por construir su vehículo "todoterreno" con una casa rodante incluida.

¿Cómo murieron los influencers?

La pareja, que dirigía el canal de YouTube Toyota World Runners, murió el jueves después de perder el control de su vehículo en un terreno accidentado, según informó la Canadian Broadcasting Corporation. Kaslo Search and Rescue confirmó que fueron llamados al lugar del incidente alrededor de las 6:30 p.m., hora local.

“El equipo de búsqueda y rescate de Kaslo recibió una llamada sobre un grave vuelco de un vehículo motorizado cerca de Silver Cup Ridge, junto al lago Trout, en lo alto de Purcell Range”, se lee en un comunicado del equipo de búsqueda y rescate de Kaslo.

La causa exacta del accidente aún no está clara, aunque Mark Jennings-Bates, gerente de la empresa de rescate, indicó que el vehículo cayó unos 650 pies por un campo de rocas y se habría volcado "muchas, muchas veces" antes de llegar al fondo, según informó CBC.

¿Qué dijeron las familias?

"Con un dolor inimaginable, las familias de Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout lamentan informar que ambos fallecieron trágicamente a causa de las lesiones sufridas en un accidente todoterreno el 7 de agosto de 2025, en las hermosas montañas de la Columbia Británica, un lugar que tanto amaban", anunció su familia el lunes en un comunicado publicado en Facebook.

"Les pedimos que nos mantengan en sus pensamientos y oraciones mientras enfrentamos este devastador final de una increíble historia de amor", continuaba el mensaje. "Ahora están juntos para siempre, como sabíamos que siempre estarían".