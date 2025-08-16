Una adulta mayor en Argentina sorprendió a su nieto cuando contó detalles de su historia de amor. La historia compartida en TikTok sorprendió a usuarios por la actitud de la mujer. Cibernautas resaltaron que ella la tenía muy clara y también generó un intenso debate sobre el tiempo que debe darse una pareja para formalizar su relación.

Adulta mayor relata que se casó un mes después de conocer a su pareja

De acuerdo al clip viral en la cuenta viti.pablo en TikTok, el nieto de la mujer quiso conocer más sobre la historia de amor de sus abuelos y decidió preguntarle cuando ella cocinaba. De forma inmediata, la adulta mayor explicó que su matrimonio se dio a los pocos días de conocer a su pareja, un mes exactamente.

Para ella este tiempo fue suficiente para descubrir que era la persona con la que quería formar su familia. “Lo conocí el 15 de agosto y el 17 de setiembre me casé. O me agarraba o lo dejaba. Yo no quería ser novia. Era un churro, me gustaban sus ojos celestes”, detalló.

Al respecto, su nieto no podía creer lo que estaba escuchando y se lo tomó con humor. Como se sabe, hoy en día es común pensar que una pareja debe tener una relación de varios años antes de casarse. Sin embargo, el amor no tiene una fórmula exacta. Cada pareja tiene la libertad de decidir el tiempo que considera más adecuado para dar el siguiente paso.

Usuarios comparten sus reacciones sobre historia de amor viral

Como era de esperarse, en TikTok se generó un intenso debate sobre la decisión que tomó la adulta mayor. Hubo reacciones variadas.

“Entonces Nodal no mintió”, “En 15 días tardan los ‘princesos’ en responder un mensaje de Whatsap”, “Los hombres en esa época eran hombre de palabra”, “Ni Christian Nodal se atrevió a tanto”, “Mis papás se casaron a los 6 meses de noviazgo porque mi papá quería una esposa, no algo pasajero. Hasta el sol de hoy siguen juntos”, describieron usuarios en redes.