HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     
Tendencias

Adulta mayor enternece al confesar que se casó con su esposo a tan solo un mes de conocerlo: "Era un churro"

Historia de amor sorprendió a muchos en redes sociales y generó un intenso debate en TikTok sobre el tiempo ideal para formalizar relaciones.

Clip viral registra alrededor de 7 millones de vistas en TikTok
Clip viral registra alrededor de 7 millones de vistas en TikTok | Foto: composición LR/@viti.pablo/TikTok

Una adulta mayor en Argentina sorprendió a su nieto cuando contó detalles de su historia de amor. La historia compartida en TikTok sorprendió a usuarios por la actitud de la mujer. Cibernautas resaltaron que ella la tenía muy clara y también generó un intenso debate sobre el tiempo que debe darse una pareja para formalizar su relación.

Adulta mayor relata que se casó un mes después de conocer a su pareja

De acuerdo al clip viral en la cuenta viti.pablo en TikTok, el nieto de la mujer quiso conocer más sobre la historia de amor de sus abuelos y decidió preguntarle cuando ella cocinaba. De forma inmediata, la adulta mayor explicó que su matrimonio se dio a los pocos días de conocer a su pareja, un mes exactamente.

PUEDES VER: Mujer pide ayuda a su esposo albañil para alisar una torta y en redes lo bautizan: "El maestro pastelero"

lr.pe

Para ella este tiempo fue suficiente para descubrir que era la persona con la que quería formar su familia. “Lo conocí el 15 de agosto y el 17 de setiembre me casé. O me agarraba o lo dejaba. Yo no quería ser novia. Era un churro, me gustaban sus ojos celestes”, detalló.

Al respecto, su nieto no podía creer lo que estaba escuchando y se lo tomó con humor. Como se sabe, hoy en día es común pensar que una pareja debe tener una relación de varios años antes de casarse. Sin embargo, el amor no tiene una fórmula exacta. Cada pareja tiene la libertad de decidir el tiempo que considera más adecuado para dar el siguiente paso.

PUEDES VER: Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

lr.pe

Usuarios comparten sus reacciones sobre historia de amor viral

Como era de esperarse, en TikTok se generó un intenso debate sobre la decisión que tomó la adulta mayor. Hubo reacciones variadas.

“Entonces Nodal no mintió”, “En 15 días tardan los ‘princesos’ en responder un mensaje de Whatsap”, “Los hombres en esa época eran hombre de palabra”, “Ni Christian Nodal se atrevió a tanto”, “Mis papás se casaron a los 6 meses de noviazgo porque mi papá quería una esposa, no algo pasajero. Hasta el sol de hoy siguen juntos”, describieron usuarios en redes.

Notas relacionadas
Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con Beéle como artista sorpresa: "Un sueño hecho realidad"

Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con Beéle como artista sorpresa: "Un sueño hecho realidad"

LEER MÁS
Intentan registrar 'Labubu' ante Indecopi: casi 50 solicitudes fueron presentadas para adquirir derechos sobre populares figuras

Intentan registrar 'Labubu' ante Indecopi: casi 50 solicitudes fueron presentadas para adquirir derechos sobre populares figuras

LEER MÁS
Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

LEER MÁS
Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

LEER MÁS
Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fue a celebrar un gol a la tribuna, pero terminó cayendo por una fosa de 2 metros y en redes dicen: "Peor es descender"

Fue a celebrar un gol a la tribuna, pero terminó cayendo por una fosa de 2 metros y en redes dicen: "Peor es descender"

LEER MÁS
Peruana consiguió autógrafo de Beéle en el brazo y decidió tatuárselo: “Aún no me lo creo”

Peruana consiguió autógrafo de Beéle en el brazo y decidió tatuárselo: “Aún no me lo creo”

LEER MÁS
Peruano se topa con auto de Xiaomi y usuarios en redes bromean "¿Viene con cargador tipo C?"

Peruano se topa con auto de Xiaomi y usuarios en redes bromean "¿Viene con cargador tipo C?"

LEER MÁS
Postulante a la Universidad Nacional de Ingeniería pierde su DNI y en redes reaccionan: "El otro año será"

Postulante a la Universidad Nacional de Ingeniería pierde su DNI y en redes reaccionan: "El otro año será"

LEER MÁS
Alianza Lima dio el primer golpe en los octavos de la Copa Sudamericana: los mejores memes del triunfo blanquiazul ante U. Católica de Ecuador

Alianza Lima dio el primer golpe en los octavos de la Copa Sudamericana: los mejores memes del triunfo blanquiazul ante U. Católica de Ecuador

LEER MÁS
Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Tendencias

Peruano que ingresó a la UNAC confiesa que postula a la UNI por cuarta vez: "Es mi última oportunidad"

Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota