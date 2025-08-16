En Japón, un hombre de 39 años ha desatado un intenso debate tras declararse ‘trans-edad’, un término aún poco conocido que describe a quienes no se sienten identificados con su edad biológica. El protagonista, Jackie, originario de Kioto, asegura que su verdadera edad no es la que marca su acta de nacimiento, sino 28 años.

El testimonio de Jackie fue compartido en el programa de televisión Abema Prime, donde narró cómo, desde hace siete años, vive bajo esta identidad. Aunque legalmente sigue registrado con su edad real, insiste en que 28 años es la cifra que mejor refleja su identidad y con la que se siente más cómodo.

¿Quién es Jackie y por qué dice sentirse de 28 años en lugar de 39, su edad real?

Jackie nació el 5 de enero de 1984 en Kioto, Japón, y actualmente tiene 39 años. Sin embargo, asegura que desde hace tiempo se identifica con una edad distinta. En una entrevista televisiva, explicó que este cambio ocurrió hace siete años, después de un incidente en su trabajo que lo llevó a reflexionar profundamente sobre su vida y su identidad.

Durante ese momento, Jackie descubrió que sentirse de 28 años le proporcionaba tranquilidad y seguridad. "Sentí un fuerte deseo de permanecer joven y relevante. Me di cuenta de que los 28 años es la edad en la que me siento más cómodo", comentó. Desde entonces, aunque en documentos oficiales sigue figurando con su edad real, en su vida diaria siempre responde que tiene 28 años, sosteniendo que la edad cronológica no define sus habilidades ni logros.

¿Qué es ‘trans-edad’ y cómo lo explica el psicólogo Takashi Sugiyama?

El término ‘trans-edad’ se utiliza para describir a personas que no se identifican con su edad biológica, sino con una distinta, generalmente menor, que consideran más acorde con su identidad. Aunque es un concepto relativamente nuevo, el caso de Jackie pone de manifiesto cómo este fenómeno ha ganado visibilidad en Japón.

En la misma entrevista, el psicólogo Takashi Sugiyama, profesor de la Universidad de Kanagawa, señaló que existen más personas que se declaran ‘trans-edad’. Explicó que esta percepción está vinculada a los estereotipos sociales sobre el envejecimiento y las presiones culturales que imponen expectativas sobre la juventud.