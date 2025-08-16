En la ciudad de Sragen, ubicada en la isla de Java Central, Indonesia, cerca de 400 personas resultaron afectadas por un brote de intoxicación alimentaria tras consumir almuerzos escolares. Este incidente se ha convertido en el caso más grave de intoxicación relacionado con el programa de comidas gratuitas que ofrece el presidente Prabowo Subianto.

Asimismo, Sigit Pamungkas, jefe de gobierno de Sragen, confirmó que un total de 365 se enfermaron y señaló que se están realizando pruebas de laboratorio para analizar los alimentos involucrados. Además, aseguró que el gobierno se encargará de cubrir los gastos médicos de las personas afectadas.

Wizdan Ridho Abimanyu, un joven de noveno grado de la escuela secundaria Gemolong 1, relató que se despertó en medio de la noche con un fuerte dolor en el estómago.

Además, tenía dolor de cabeza y diarrea, síntomas que asumió eran producto de una intoxicación alimentaria, sobre todo después de leer en redes sociales que varios de sus compañeros de clase estaban pasando por lo mismo.

Cabe señalar que, desde que comenzó el programa de almuerzos escolares gratuitos en Indonesia en enero de este año, más de 1.000 personas han sido afectadas por intoxicaciones alimentarias en diversas partes del país.

¿En qué consistía la comida contaminada que afectó a cientos de personas?

El almuerzo que causó la intoxicación en cientos de indonesios consistía en arroz con cúrcuma, tiras de tortilla, tempeh frito, ensalada de pepino y lechuga, rodajas de manzana y una caja de leche. Este menú fue preparado en una cocina central y luego distribuido a varias escuelas.

"Hemos solicitado que se suspenda temporalmente la distribución de alimentos desde esa cocina hasta obtener los resultados de los análisis de laboratorio", comentó Sigit Pamungkas.

Por su parte, la Agencia Nacional de Nutrición, encargada de supervisar el programa, ha decidido mejorar los estándares de las operaciones de cocina y la distribución de alimentos debido a los casos previos de intoxicación alimentaria, según explicó su director, Dadan Hindayana, a la agencia Reuters.

La cifra de indonesios beneficiados por programa de comidas gratuitas

El programa de comidas gratuitas en Indonesia se ha expandido rápidamente, por lo que ha alcanzado hasta ahora a más de 15 millones de personas. Las autoridades esperan que este número llegue a 83 millones para finales de este año, con un presupuesto total de 171 billones de rupias (aproximadamente 10.620 millones de dólares).

En mayo, en una ciudad de Java Occidental, más de 200 estudiantes se enfermaron debido a una intoxicación alimentaria, y las pruebas de laboratorio confirmaron que los alimentos estaban contaminados con bacterias como Salmonella y E. coli, según los informes.

Por otra parte, una investigación realizada por el medio local Tempo ha señalado posibles favoritismos del Gobierno al seleccionar a los proveedores para este programa, que cuenta con un presupuesto anual superior a los 3.500 millones de euros.