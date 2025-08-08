HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Japón califica como “emergencia silenciosa” la pérdida demográfica de casi 1 millón de habitantes en un año

Durante el 2024, Japón registró el mayor descenso anual de población en más de medio siglo.

Incentivos fiscales y guarderías: claves del plan natalista en Japón.
Incentivos fiscales y guarderías: claves del plan natalista en Japón. | Foto: EFE

Japón destina esfuerzos para aumentar su población demográfica y revertir la baja tasa de natalidad, pero las mediadas han tenido poco impacto hasta el momento. Está enfrentando una crisis demográfica nunca antes vista, envejecimiento acelerado, y profundas transformaciones en su estructura social y económica.

El gobierno japonés considera la inmigración como una de las soluciones más factibles para frenar el descenso poblacional. Sin embargo, el tema sigue siendo un desafío cultural y político en una sociedad caracterizada por ser tradicional y conservadora. Aun así, el gobierno ha facilitado la entrada de trabajadores extranjeros.

PUEDES VER: Japón lanzará el 'taxi aéreo', el nuevo medio de transporte que operará a partir de 2027 en alianza con ANA y Joby Aviation

lr.pe

Japón registra la cifra más baja de nacimientos

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, describió la situación demográfica como una "emergencia silenciosa" por el envejecimiento de su población y la baja natalidad. El miércoles, el Ministerio del Interior y Comunicaciones informó a través de nuevos datos que el número de ciudadanos japoneses se redujo en 908.574 en 2024. Además, por cada bebé que nació, fallecieron dos personas: se registraron 686.061 nacimientos y fallecieron 1.6 millones de personas. Se trata de la cifra más baja de nacimientos desde que comenzaron los registros.

A pesar de que Ishiba promueve medidas como la gratuidad de las guarderías y jardines de infancia, horarios flexibles, subsidios de vivienda y permisos parentales remunerados, hay barreras sociales que impiden que tenga éxito. Las consecuencias también se ven reflejadas en los millones de hogares abandonados en las últimas décadas, según datos gubernamentales del 2024.

PUEDES VER: Kinugawa Onsen, el pueblo fantasma en Japón con hoteles abandonados desde hace más de 30 años

lr.pe

Japón enfrenta problemáticas y estudia soluciones

Factores como el elevado costo de vida, la falta de crecimiento salarial, la falta de crecimiento salarial y una cultura laboral rígida impiden que los jóvenes se sientan posibilitados de formar una familia. Además, algunos de los factores que impiden que las mujeres tengan hijo sin renunciar a su vida profesional son la escasa conciliación entre vida y trabajo, y los roles de género tradicionales.

Cabe destacar que en el 2023, el ex primer Ministro ya había alertado sobre esta situación. "Japón está en un punto crítico para poder continuar funcionando como sociedad", advirtió frente a los congresistas de su país. El país asiático tiene un 28% de personas mayores de 65 años, siendo una de las tasas más altas del mundo de después de Mónaco.

