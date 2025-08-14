HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

Keyla Andreina González Mercado, influencer ecuatoriana de 28 años, fue asesinada durante una transmisión en vivo en TikTok. Manuel Álava, pareja de su amiga, es el principal sospechoso.

Keyla González Mercado fue asesinada durante una transmisión en vivo de TikTok.
Keyla González Mercado fue asesinada durante una transmisión en vivo de TikTok. | Composición LR.

El 26 de julio de 2025, Keyla Andreina González Mercado, una influencer ecuatoriana de 28 años, fue asesinada mientras transmitía en vivo en su cuenta de TikTok. El hecho ocurrió en su casa, mientras compartía con su amiga y el novio de esta, Manuel Andrés Álava Lázaro, quien es el principal sospechoso del asesinato

La transmisión mostraba a Keyla bebiendo con sus acompañantes. De un momento a otro, Álava sacó un arma de fuego y disparó contra su cabeza. La señal se interrumpió cuando su celular cayó al suelo, momentos después de escucharse gritos de horror.

PUEDES VER: Influencer muere tras caer una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok: la trágica historia de Arina Glazunova

lr.pe

Detalles sobre el asesinato Keyla González en Ecuador

Según reportes oficiales, el asesinato se produjo en la madrugada del 26 de julio de 2025 en la casa de Keyla, ubicada en un suburbio de Guayaquil, exactamente en la intersección de las calles 28 y Capitán Nájera. Cuando la policía acudió a la escena del crimen, encontró casquillos de bala dispersos por el suelo. Asimismo, hallaron el teléfono de Keyla, el cual fue utilizado para transmitir en vivo. Gracias a ello, se obtuvieron más evidencias del caso.

Manuel Álava, presunto autor del crimen, huyó de la escena tras los disparos y actualmente se encuentra prófugo. El sospechoso tiene antecedentes policiales y es descrito con un tatuaje de una lágrima en el rostro. La policía de Ecuador continúa en busca de su paradero.

PUEDES VER: Empresario brasileño mata a trabajador de limpieza tras discutir por el tráfico: usó el arma de su esposa jefa de policía

lr.pe

El video del asesinato de Keyla González

En las imágenes que circulan tras el incidente, se ve a Keyla Andreina en un ambiente relajado, bromeando con su amiga y la pareja de ella. En un momento del video, le pide a Manuel que le compre un 'bollo'. Sin embargo, el tono de la conversación cambió drásticamente cuando, al parecer, Keyla observó el arma:

"Me das dos tiros en la cabeza, Manuelito, pero ahora no. Si me vas a matar, déjame bien muerta, pero bien muerta para no sentir nada. No quiero sufrir, no quiero sufrir", dijo en los últimos segundos de la transmisión. Poco después, la joven recibió dos disparos en la cabeza.

El video fue difundido rápidamente en las redes sociales, principalmente en TikTok y X, provocando la indignación de los usuarios al ver la brutalidad del crimen.

PUEDES VER: Mujer mató a 11 de sus exesposos para heredar sus riquezas: ahora puede enfrentar la pena de muerte

lr.pe

¿Quién era Keyla González, la joven asesinada en Ecuador?

Keyla Andreina González Mercado era una influencer reconocida en Ecuador. Siendo la menor de tres hermanas, se ganó el apodo de 'La Gordita' en las redes sociales, sobrenombre con el cual se hizo conocida en TikTok. Sufría de diabetes tipo 1, por lo que compartía pasajes de su vida diaria con su audiencia. Keyla quedó huérfana tras la muerte de su madre, quien también padecía la misma enfermedad, por lo que su salud requería un tratamiento constante.

Ante su deceso, familiares exigieron a las autoridades encontrar cuanto antes a Manuel Álava cuanto antes y así conseguir la justicia que tanto merece.

