Mujer de EEUU se revienta un grano en el rostro, se infecta de bacterias y por poco pierde la vida

Lish Marie, una mujer en EEUU terminó en el área de urgencias tras reventarse un grano de la cara, específicamente en la zona llamada 'triángulo de la muerte'.

Lish Marie, una mujer de EEUU, por poco muere tras reventarse un grano de la cara.
Lish Marie, una mujer de EEUU, por poco muere tras reventarse un grano de la cara. | Captura Tik Tok

Lish Marie, una madre de tres hijos de Estados Unidos, terminó en el área de urgencias y tuvo que tomar cuatro medicamentos diferentes tras reventarse un grano en la cara.

Lo que ella desconocía es que este grano se encontraba en lo que los dermatólogos conocen como el 'triángulo de la muerte', una zona de la cara donde un grano reventado puede liberar bacterias en el cerebro, lo que da lugar a infecciones potencialmente mortales

Mujer de EEUU por poco fallece tras reventarse un grano en el rostro

A través de su cuenta de Tik Tok, Lish Marie contó que intentó sacar un grano con quiste justo debajo de la nariz, un área común para este tipo de impurezas. Sin embargo, en pocas horas, la situación empeoró notablemente: la inflamación en el lado afectado de su rostro fue tal que, al intentar sonreír, solo se le movía el lado contrario. El dolor fue tan fuerte que, al llegar a la clínica, le recetaron esteroides, antibióticos y otros medicamentos para detener la infección.

Las infecciones en esta zona del rostro pueden causar complicaciones graves como meningitis, derrames cerebrales, parálisis e incluso poner en riesgo la vida. Lo que le ocurrió a Lish Marie no es un caso único. En redes sociales como TikTok e Instagram, muchas otras personas han contado historias similares, algunas de ellas con hospitalizaciones bastante largas.

El relato de Lish Marie luego de salvarse de morir tras reventarse un grano

Lish Mari, plenamente consciente de los riesgos del 'triángulo de la muerte', reconoció que tuvo suerte. "Creo que lo identifiqué muy rápido, en apenas unas horas, así que estoy tomando muchos medicamentos", comentó en su Tik Tok.

Al cabo de 24 horas, ya se sentía mejor, aunque notó que su sonrisa aún estaba algo "desviada". Sin embargo, tres días después, ya se encontraba completamente recuperada.

Esto recomiendan los dermatólogos al reventar un grano de la cara

El Dr. Mark Strom, dermatólogo de Nueva York, explicó en un TikTok que reventarse los granos en el centro de la cara puede ser especialmente riesgoso. “El área que va desde el puente de la nariz hasta las comisuras de la boca tiene venas que se conectan directamente con el cerebro a través de un vaso sanguíneo llamado seno cavernoso”, explicó.

Si se aprieta un grano en esta zona, se crea una pequeña herida por donde las bacterias, ya sea de las manos o del aire, pueden ingresar al sistema sanguíneo. Esto podría provocar una infección que, en el peor de los casos, llegue al cerebro.

Por otro lado, la dermatóloga Dra. Mamina Turegano agregó que al tratar de reventar un grano, es crucial no aplicar demasiada presión, ya que esto podría aumentar la inflamación y causar cicatrices. Sin embargo, advirtió que no es recomendable tocar ninguna zona dentro del 'triángulo de la muerte'.

