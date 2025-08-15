Turista es aplastado por elefante tras intentar tomarse una 'selfie' con él.

Un safari en el sur de la India terminó en momentos de terror, cuando un turista, identificado como R. Basavaraju, intentara acercarse demasiado a un elefante para tomarse una 'selfie'. El animal, al sentirse invadido por la cercanía, reaccionó de manera agresiva y persiguió al hombre hasta aplastarlo.

Otros turistas que estaban en el lugar, resguardados en sus autos, fueron testigos del impactante incidente. El elefante corría tras el turista, lo que sorprendió a todos. Se presume que el hombre formaba parte de un tour guiado, que incluía la interacción con animales, ya que el recorrido lo llevaba cerca de un templo en el sur de India.

Turista es aplastado por elefante tras querer tomarse una 'selfie'

Según reportes de medios locales, el trágico incidente ocurrió cuando un elefante se desvió de su ruta por unas zanahorias que habían caído en el camino. En ese momento, el turista R. Basavaraju, decidió bajarse de su auto para acercarse al animal y tomarle una foto. La situación se volvió tensa cuando el elefante, al sentirse amenazado, reaccionó de manera agresiva.

El paquidermo, al notar la cercanía de Basavaraju, comenzó a defenderse y lo persiguió. Un video grabado por otro turista muestra cómo el hombre trató de escapar rápidamente, mientras el elefante lo perseguía. En la carretera, el animal alcanzó al turista, quien tropezó y cayó al suelo. El elefante lo aplastó repetidamente y lo pasó por encima de él hasta que quedó sin ropa interior y pantalones.

Turista atacado por elefante se salvó de morir

R. Basavaraju logró sobrevivir de forma milagrosa luego de ser llevado de urgencia al hospital con heridas leves. Sin embargo, las autoridades locales decidieron imponerle una multa de 285 dólares por haber invadido el espacio natural y causado molestias a la fauna silvestre.

Además, se le ordenó grabar un video en el que aceptó su falta, argumentando que desconocía las normas de seguridad relacionadas con el cuidado de los animales salvajes. En tanto, el video del incidente ha circulado rápidamente y se ha vuelto viral en las redes sociales.

La gran cifra de elefantes que habitan en India

India alberga más de 30,000 elefantes salvajes, lo que la convierte en el país con la mayor población de estos majestuosos animales, lo que representa aproximadamente el 60% de la población mundial de elefantes asiáticos.

Con el aumento del turismo, también ha crecido el número de conflictos entre los humanos y la fauna silvestre, los cuales suelen ser provocados por el incumplimiento de las normas de seguridad y los límites establecidos.

No es la primera vez que un elefante ataca a turistas en India. El año pasado, una mujer rusa fue lanzada violentamente al suelo por un elefante llamado Gouri en el Fuerte Amer de Jaipur. Este mismo elefante ya había causado graves lesiones a un comerciante local algunos meses antes.