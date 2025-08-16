HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Adolescente graba un video amenazando a organización criminal y luego es asesinado a tiros en su casa

En Brasil, un adolescente de 14 años, de iniciales E.C.R, fue asesinado en su casa tras recibir más de 15 disparos por parte de, aparentemente, miembros de una banda criminal.

En Brasil, un adolescente de 14 años, identificado con las iniciales E.C.R, murió tras ser atacado a tiros en la madrugada del pasado martes 12 de agosto en San José de Ribamar, ubicado en la zona metropolitana de San Luís, estado de Maranhão.

Testigos indicaron que un grupo de ocho delincuentes llegó en un vehículo, irrumpió en la casa y, sin dar oportunidad alguna a la víctima, le dispararon más de 15 veces mientras se encontraba dentro de su casa. El menor falleció de forma instantánea en el lugar del ataque.

Buscan identificar a los autores del crimen contra adolescente en Brasil

La Policía Militar llegó al lugar del crimen para recopilar datos y asegurar el área mientras se llevaban a cabo las investigaciones forenses. Mientras tanto, la Superintendencia de Homicidios y Protección Personal (SHPP) está llevando a cabo la investigación, con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer los detalles del crimen.

Además, se pudo conocer que, mientras huían, los delincuentes habrían hecho gestos y referencias a su banda, algo muy común en los conflictos territoriales entre grupos criminales. Aún no se ha detenido a ninguno de los implicados.

Adolescente grabó video amenazando a banda criminal antes de ser asesinado

Hay fuertes sospechas de que el asesinato del menor de 15 años está relacionado con un conflicto entre bandas criminales. En un video que se ha difundido en redes sociales, se puede ver al adolescente mostrando un cuchillo y una réplica de arma de fuego, mientras lanza amenazas a sus rivales.

Este material parece ser una prueba de su implicación en las tensiones que enfrentan estos grupos, lo que podría haber desencadenado el trágico suceso. La violencia entre facciones rivaliza en la región, y este video podría ofrecer una pista sobre el contexto en el que ocurrió en el día del crimen.

Brasil: empresario mata a trabajador de limpieza tras discutir por el tráfico

Renê da Silva Nogueira Júnior, empresario de Brasil y esposo de la jefa de policía Ana Paula Balbino Nogueira, fue arrestado el pasado pasado 11 de agosto por la muerte del trabajador de limpieza de 44 años, Laudemir de Souza Fernandes. Según las autoridades, Nogueira disparó contra Fernandes tras una discusión por el tráfico.

En sus últimas declaraciones, el implicado afirmó que el arma usada le pertenecía a su esposa Ana Paula. Tras una investigación interna en donde se confirmó que la pistola estaba a su nombre, Balbino fue detenida por la División de Asuntos Internos de la Policía Civil.

