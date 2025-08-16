HOYSuscripcion LR Focus

Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     
Mundo

Elecciones Bolivia 2025: link de dónde votar vía TSE, mesas de sufragio y todo sobre la jornada electoral de este domingo 17 de agosto

Este 17 de agosto, Bolivia elegirá al nuevo presidente y autoridades, en medio de una crisis económica y un aumento de la migración.

Elecciones en Bolivia: ciudadanos se preparan para elegir nuevas autoridades este 17 de agosto. Foto: iStcok
Elecciones en Bolivia: ciudadanos se preparan para elegir nuevas autoridades este 17 de agosto. Foto: iStcok

A poco de celebrar las Elecciones Generales 2025 en Bolivia, los ciudadanos se preparan para acudir a las urnas este domingo 17 de agosto. Este proceso determinará al próximo presidente y a nuevas autoridades, en un contexto marcado por la crisis económica y el aumento de la migración.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que el voto es obligatorio para la mayoría de los ciudadanos y que quienes no participen deberán pagar una multa económica. Además, informó que se han habilitado plataformas digitales para que cada votante pueda verificar su información antes de la jornada electoral.

PUEDES VER: ¿Quién es Jorge ‘Tuto’ Quiroga? Su trayectoria y plan radical para recortar el gasto público en Bolivia

lr.pe

¿Cómo saber dónde votar, mesas de sufragio y qué sanciones en estas elecciones en Bolivia 2025?

El TSE activó la plataforma en línea "Yo Participo", a través de este enlace puedes ingresar. Aquí los electores puedes consultar tu lugar de votación y mesa de sufragio. Para acceder, solo es necesario:

  • Ingresar el número de cédula de identidad
  • La fecha de nacimiento
  • Completar el código Captcha.

Las autoridades recordaron a los ciudadanos que la ausencia en las urnas generará una multa equivalente al 20% del salario mínimo, lo que equivale a alrededor de Bs. 550. Sin embargo, los adultos mayores de 70 años están exentos de esta obligación. Además, se dará prioridad:

  • Mujeres embarazadas
  • Personas con enfermedades
  • Adultos mayores de 60 años
  • A quienes asistan con niños menores de un año

PUEDES VER: Encuesta Bolivia 2025: empate técnico entre Doria Medina (21,2 %) y Jorge Quiroga (20 %) apunta a balotaje

lr.pe

¿Cuántas personas están habilitadas para votar en las Elecciones Generales de Bolivia 2025?

Según el padrón electoral, 7.567.207 ciudadanos podrán votar dentro del territorio nacional, mientras que en el extranjero la cifra asciende a 369.931 bolivianos. En cuanto a los departamentos, Santa Cruz lidera con 2.071.967 votantes habilitados, seguido por La Paz (2.047.825) y Cochabamba (1.443.013).

En el extranjero, Argentina concentra la mayor cantidad de electores, con 162.531, seguida por España, Brasil, Chile y Estados Unidos. El TSE destacó un aumento significativo de votantes en Chile debido a la migración de jóvenes bolivianos.

