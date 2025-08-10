¿Cómo saber dónde votar en las elecciones en Bolivia 2025? Consulta el padrón electoral "Yo Participo"

Las elecciones en Bolivia se acercan y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ya oficializaron la conformación y el saneamiento del Padrón Electoral Biométrico, el cual habilita a 7.937.138 ciudadanos para emitir su voto el próximo 17 de agosto dentro y fuera del país.

Las listas de las personas habilitadas ya se encuentran publicadas y pueden consultarse de manera digital. Si quieres revisar tu estado en el padrón electoral, puedes hacerlo en pocos pasos a través de la aplicación móvil Yo participo o en la página oficial del TSE. Las autoridades electorales instan a los ciudadanos a consultar con anticipación su estado.

Aquí el paso a paso para consultar el padrón electoral "Yo participo"

Sigue estos pasos para consultar si eres jurado electoral y si estás habilitado para votar. También podrás para conocer tu recinto, mesa de votación y militancia :

Ingresa a la app Yo Participo ( https://yoparticipo.oep.org.bo/auth/signin ) oa la web del TSE ( https://www.oep.org.bo/elecciones-generales-2025/nacional-2025/ ). Introduce tu número de cédula de identidad (sin el lugar de expedición). Ingresa tu fecha de nacimiento. Completa el código Captcha que aparece en la imagen.

Récord de votantes habilitados en Santa Cruz y fuerte presencia boliviana en Argentina

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que del total de habilitados hay 7.567.207 residentes en el territorio nacional, mientras que hay 369.931 que están en el exterior. Asimismo, el departamento de Santa Cruz encabeza el padrón autorizados por primera vez en la historia electoral de Bolivia, con 2.071.967 personas habilitadas para votar. Esta cifra supera a La Paz y a Cochabamba, ciudades que tienen 2.047.825 y 1.443.013 votantes respectivamente.

Argentina continúa encabezando la lista de países con mayor cantidad de bolivianos habilitados para votar en el exterior, con un total de 162.531 ciudadanos. Le siguen España, Brasil, Chile y Estados Unidos. El Tribunal Supremo Electoral resaltó el aumento de votantes en Chile, fenómeno que atribuyó a la migración de jóvenes procedentes de distintas regiones de Bolivia.