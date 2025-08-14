HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Los 10 países donde no se podrá votar si eres boliviano y vives en el extranjero en las elecciones presidenciales 2025

Las elecciones presidenciales en Bolivia, programadas para el 17 de noviembre, no permitirán el sufragio a ciudadanos en varios países, según el TSE.

Las elecciones presidenciales en Bolivia estas previstas para este domingo 17. Foto: composición LR/Gerson Cardoso/AP
Las elecciones presidenciales en Bolivia estas previstas para este domingo 17. Foto: composición LR/Gerson Cardoso/AP

Las elecciones presidenciales en Bolivia, previstas para este domingo 17, no podrán ser recibidas por todos los bolivianos de la misma manera. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso la suspensión del sufragio en India, China, Nicaragua, Corea del Sur, Austria, Canadá, Rusia, Cuba y Venezuela.

La decisión de limitar el voto a ciertos países se basa en la cantidad de ciudadanos bolivianos que residen en cada nación. Esto significa que aquellos que se encuentran en lugares con comunidades más pequeñas no tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al sufragio.

PUEDES VER: ¿Cómo saber dónde votar en las elecciones Bolivia 2025? verifica tu lugar de votación en "Yo Participo"

lr.pe

¿Por qué se dispuso esta medida?

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, resaltó que esta decisión se debe a que en estos países hay muy pocas personas inscritas en el padrón, por lo que por una cuestión de costo - beneficio determinar que no se vote.

La decisión de limitar el voto a ciertos países ha sido objeto de debate. Muchos bolivianos en el exterior sienten que su voz no es escuchada y que su derecho a participar en la democracia de su país se ve restringido.

Ávila señaló que los votantes en el exterior concentran un 95% en Argentina, Chile, Brasil, España y Estados Unidos, por ello son la prioridad.

¿Qué necesito para votar en las elecciones presidenciales en Bolivia 2025?

Solo necesitas presentar tu cédula de identidad vigente o vencida dentro del año anterior al día de votación. No se acepta fotocopia ni otro documento.

