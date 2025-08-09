HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Calendario electoral oficial del TSE para las elecciones generales Bolivia 2025: fechas claves antes del domingo 17 de agosto

A una semana de las elecciones generales en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé completar cuatro actividades clave para garantizar el proceso electoral del 17 de agosto.

El domingo 17 de agosto de 2025 se llevarán a cabo las elecciones generales de Bolivia.
El domingo 17 de agosto de 2025 se llevarán a cabo las elecciones generales de Bolivia. | Los Angeles Times

A tan solo ocho días de las elecciones generales del 17 de agosto en Bolivia, aún se deben completar cuatro actividades cruciales en el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este sábado se publicarán las listas oficiales de candidatos habilitados, en un contexto de un profundo silencio electoral.

"Quedan solamente cuatro pasos por seguir en el calendario electoral", comentó Tahuichi Tahuichi, vocal del TSE, en una entrevista con el medio Urgente.bo. Además, destacó que el cronograma electoral está avanzando conforme lo planeado, garantizando la realización de las elecciones del próximo domingo 17.

PUEDES VER: Adolescente apuñala a su compañera de clases dentro de colegio en Bolivia: agresora confesó que ataque fue premeditado

lr.pe

Estas son las fechas claves antes de elecciones generales Bolivia 2025

  • Domingo 10 de agosto: Según lo establecido en el calendario electoral, este domingo 10 de agosto marca el final del período en el que se pueden publicar o difundir encuestas sobre las elecciones, un plazo que comenzó el 20 de mayo. Ese mismo día, los tribunales electorales departamentales y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) harán públicas, tanto en los medios de comunicación como en el portal web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), las listas de las mesas de votación que se habilitarán para el 17 de agosto. Esto incluirá detalles sobre los recintos, los asientos y las circunscripciones uninominales y especiales.
  • Miércoles 13 de agosto: Este día terminará con la difusión de la propaganda electoral a través de los medios de comunicación y también con la presencia de publicidad electoral en los eventos públicos de campaña. Además, ese mismo día, el TSE recibirá y analizará las solicitudes para inhabilitar a los candidatos de los ocho frentes en competencia. Las organizaciones políticas, por su parte, tendrán tiempo hasta las 11:59 p. m. para reemplazar a cualquier candidato que haya sido inhabilitado.
  • Jueves 14 de agosto: "Cada tribunal dará a conocer la dirección exacta donde se llevará a cabo el conteo oficial de los votos del 17 de agosto en cada departamento", señaló Tahucihi Tahuichi. Además, se informará sobre el lugar donde se contará el voto de los ciudadanos en el extranjero.
  • Sábado 16 de agosto: En este fecha se dará a conocer la lista definitiva de las candidaturas aprobadas de las organizaciones políticas y alianzas para las elecciones del 17 de agosto. Esta información se publicará tanto en los medios de comunicación como en el sitio web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

PUEDES VER: Liberan a tiktoker acusado de “desinformar” tras sugerir cambiar pesos a dólares en Bolivia: "No estamos en Venezuela"

lr.pe

¿Cuántos candidatos presidenciales están habilitados para las elecciones generales de agosto de 2025?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha habilitado a nueve candidatos presidenciales. La lista completa la integran:

  • Andrónico Rodríguez, por Alianza Popular
  • Fidel Tapia, por Nueva Generación Patriótica
  • Max Jhonny Fernández, por Alianza Fuerza del Pueblo
  • Manfred Reyes, por Autonomía para Bolivia Súmate
  • Jorge “Tuto” Quiroga, por Alianza Libertad y Democracia
  • Mónica Copa, por Movimiento Renovación Nacional
  • Rodrigo Paz Pereira, por el Partido Demócrata Cristiano
  • Carlos Eduardo del Castillo, por el oficialista Movimiento Al Socialismo
  • Samuel Doria, por Alianza Unidad

PUEDES VER: ¿Cuál es la relación de Perú con Bolivia, Venezuela y Cuba? Los países señalados como "fallidos" por la presidenta Boluarte

lr.pe

¿Cómo se encuentra Bolivia de cara a las elecciones generales del 17 de agosto?

Las elecciones generales de Bolivia 2025 se desarrollan en medio de la peor crisis económica que ha enfrentado el país en varias décadas. La pandemia, el colapso de la industria del gas y una deuda casi impaga han disparado el "riesgo país" a 1.490 puntos, según JP Morgan, situándose solo por debajo de Venezuela.

Sin embargo, durante los primeros meses del año, el riesgo llegó a alcanzar los 2.087 puntos. Según Bloomberg, las expectativas de cara a las elecciones han generado "una reacción positiva en los mercados internacionales".

