Mundo

¿Qué pasa si no voto en las elecciones de Bolivia 2025? Conoce de cuánto podría ser la multa a recibir

Este domingo 17 de agosto de 2025, se celebrarán las elecciones generales en Bolivia, para ello, conoce cuáles son las sanciones económicas si no emites tu derecho al voto

A solo dos días de las elecciones presidenciales de Bolivia 2025, conoce las sanciones para quienes no emiten su voto. Foto: Composición LR
A solo dos días de las elecciones presidenciales de Bolivia 2025, conoce las sanciones para quienes no emiten su voto. Foto: Composición LR

Este domingo 17 de agosto se llevarán a cabo las elecciones generales 20225 en Bolivia, por lo que se han establecido varias prohibiciones y recomendaciones. En ese contexto, las autoridades han advertido que los ciudadanos que no ejerzan su derecho al voto podrán ser sancionados. Además, se ha informado que aquellos que no voten no recibirán su certificado de sufragio, documento que certifica que se cumplió con la obligación electoral.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) también ha establecido sanciones para aquellos que incumplan resoluciones con multas económicas, a fin de asegurar la participación en los comicios. Según indican, estas medidas son esenciales para fomentar la democracia del pueblo boliviano y cumplir las normativas electorales durante las elecciones de 2025.

PUEDES VER: ¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Bolivia 2025? Revisa sus propuestas

lr.pe

¿Cuál es la multa económica por no votar en las elecciones de Bolivia 2025?

De acuerdo a la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0428/2024, los ciudadanos que no ejerzan su derecho al voto se enfrentan a una multa económica equivalente al 20% del salario mínimo, lo que representa aproximadamente Bs. 550. Esta sanción también aplica a aquellos que incumplan resoluciones electorales, como los que circulen en vehículos motorizados sin autorización el día de las elecciones.

Además, las autoridades han establecido que las sanciones podrían ser mayores dependiendo de la gravedad de la infracción, alcanzando hasta Bs. 1.375 en casos más serios. Las multas no solo afectan a los votantes, sino también a los funcionarios encargados de la logística electoral, como los notarios, quienes podrían ser sancionados si no brindan el apoyo necesario o si no asisten a las actividades designadas.

¿Qué pasa si no ejerzo mi derecho al voto?

Según la Constitución Política del Estado de Bolivia, algunos incumplimientos conllevan sanciones establecidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aquellos ciudadanos que no emitan su voto el día de las elecciones generales, programadas para el domingo 17 de agosto de 2025, se les impedirá acceder a cargos públicos, realizar trámites bancarios y obtener pasaporte durante un período de 90 días.

Sin embargo, existen excepciones a esta normativa. En primer lugar, están exentos de la sanción las personas mayores de 70 años, quienes no pudieron votar por caso fortuito o fuerza mayor comprobada. También aquellas que acrediten haber estado ausentes del país al momento de la votación.

