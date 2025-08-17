Conteo de votos en elecciones presidenciales de Bolivia 2025: conoce quién ganó la primera vuelta hoy según TSE

El conteo de votos en las elecciones generales de Bolivia de 2025 se realizará después de cerrada las urnas. Foto: Difusión

Las elecciones en Bolivia se celebran hoy, 17 de agosto, con un panorama electoral marcado por la fragmentación política y una inflación que alcanza el 25%. Los principales candidatos son Samuel Doria Medina y Jorge "Tuto" Quiroga, quienes lideran las encuestas de intención de voto.

Los ciudadanos habilitados votarán para elegir al presidente, vicepresidente, senadores y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha anunciado que los resultados preliminares se darán a conocer el mismo día a través del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (SIREPRE).

¿Cómo será el conteo de votos en Bolivia?

El conteo de votos en las elecciones generales de Bolivia de 2025 se realiza después de cerrada las urnas. Los jurados electorales cuentan manualmente los votos de manera pública. Estos resultados se registran en actas que son firmadas por los jurados y entregadas a los delegados de los partidos.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, ha indicado que el SIREPRE permitirá conocer hasta el 80% de los votos el mismo día de las elecciones. Sin embargo, estos datos serán referenciales y el cómputo oficial se publicará en un plazo de hasta 72 horas. La televisora UNITEL presentará los primeros resultados del conteo rápido a las 8.00 p. m.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener más del 50% de los votos o alcanzar el 40% con una diferencia mínima de 10 puntos respecto al segundo lugar. De no cumplirse estas condiciones, se convocará a un balotaje entre los dos candidatos más votados, lo que marcaría un hito en la historia electoral del país.

Los principales candidatos y sus propuestas

Samuel Doria Medina, de la Alianza Unidad, y Jorge "Tuto" Quiroga, de la Alianza Libre, son los favoritos en esta contienda. Según la última encuesta de Ipsos CIESMORI, Doria Medina lidera con un 21,2% de intención de voto, seguido de Quiroga con un 20%. Otros candidatos como Andrónico Rodríguez del MAS y Manfred Reyes Villa también buscan captar la atención de los votantes.

La fragmentación política se hace evidente con la presencia de múltiples candidatos, lo que podría complicar la obtención de una mayoría clara en la primera vuelta. La situación económica del país, caracterizada por una inflación interanual cercana al 25%, añade un nivel de complejidad a las decisiones de los votantes.