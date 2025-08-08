¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha oficial según TSE

El TSE habilitó a nueve candidatos presidenciales para los comicios de 2025. Foto: UNDP/Shutterstock

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha confirmado que las elecciones generales se llevarán a cabo este 2025, en una fecha que calificó como “definida e inmodificable”. En esta jornada, el país renovará la presidencia, la vicepresidencia y el Congreso.

Asimismo, la autoridad electoral informó que la convocatoria oficial al proceso electoral se emitirá entre la primera y segunda semana de abril. Originalmente, se había contemplado la fecha del 10 de agosto, pero se ratificó una semana después.

¿Cuándo se celebrarán las elecciones generales en Bolivia y qué cargos se renovarán?

Los comicios se realizarán el 17 de agosto de 2025, en una sola jornada electoral que definirá al presidente, vicepresidente, 130 diputados, 36 senadores y nueve representantes supranacionales.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, explicó que participarán cinco alianzas políticas, cinco organizaciones políticas y dos organizaciones indígenas, en un proceso que se prevé altamente competitivo.

¿Cuántos candidatos presidenciales están habilitados y quiénes son algunos de ellos?

El TSE habilitó a nueve candidatos presidenciales y a un total de 1.180 postulaciones para los diversos cargos en disputa. Entre los candidatos más destacados se encuentran Andrónico Rodríguez (de la Alianza Popular), Jorge “Tuto” Quiroga (por la Alianza Libertad y Democracia) y Mónica Copa (del Movimiento Renovación Nacional).

También figuran Carlos Eduardo del Castillo, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), y Samuel Doria, de la Alianza Unidad. El expresidente Evo Morales no figura en la lista, ya que su postulación fue bloqueada por el Tribunal Constitucional.