Mundo

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha oficial según TSE

El TSE de Bolivia confirma que las elecciones generales se realizarán en este mes de agosto de 2025, renovando la presidencia y Congreso.

El TSE habilitó a nueve candidatos presidenciales para los comicios de 2025. Foto: UNDP/Shutterstock
El TSE habilitó a nueve candidatos presidenciales para los comicios de 2025. Foto: UNDP/Shutterstock

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha confirmado que las elecciones generales se llevarán a cabo este 2025, en una fecha que calificó como “definida e inmodificable”. En esta jornada, el país renovará la presidencia, la vicepresidencia y el Congreso.

Asimismo, la autoridad electoral informó que la convocatoria oficial al proceso electoral se emitirá entre la primera y segunda semana de abril. Originalmente, se había contemplado la fecha del 10 de agosto, pero se ratificó una semana después.

¿Cuándo se celebrarán las elecciones generales en Bolivia y qué cargos se renovarán?

Los comicios se realizarán el 17 de agosto de 2025, en una sola jornada electoral que definirá al presidente, vicepresidente, 130 diputados, 36 senadores y nueve representantes supranacionales.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, explicó que participarán cinco alianzas políticas, cinco organizaciones políticas y dos organizaciones indígenas, en un proceso que se prevé altamente competitivo.

¿Cuántos candidatos presidenciales están habilitados y quiénes son algunos de ellos?

El TSE habilitó a nueve candidatos presidenciales y a un total de 1.180 postulaciones para los diversos cargos en disputa. Entre los candidatos más destacados se encuentran Andrónico Rodríguez (de la Alianza Popular), Jorge “Tuto” Quiroga (por la Alianza Libertad y Democracia) y Mónica Copa (del Movimiento Renovación Nacional).

También figuran Carlos Eduardo del Castillo, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), y Samuel Doria, de la Alianza Unidad. El expresidente Evo Morales no figura en la lista, ya que su postulación fue bloqueada por el Tribunal Constitucional.

