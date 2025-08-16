HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Resultados elecciones Bolivia 2025: entérate del conteo oficial, las últimas reacciones y la cobertura minuto a minuto

Los candidatos destacados son Samuel Doria Medina y Jorge "Tuto" Quiroga, con una contienda marcada por la fragmentación política y una alta inflación de cerca del 25%.

Los candidatos opositores Samuel Doria Medina y Jorge "Tuto" Quiroga lideran la intención de voto. Foto: Composición LR/AFP
Los candidatos opositores Samuel Doria Medina y Jorge "Tuto" Quiroga lideran la intención de voto. Foto: Composición LR/AFP

Las elecciones en Bolivia están programadas para mañana, domingo 17 de agosto, y los ciudadanos habilitados podrán votar para elegir al presidente, vicepresidente, senadores y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según el TSE, los resultados preliminares se darán a conocer el mismo día mediante el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (SIREPRE). Sin embargo, los resultados oficiales se publicarán en un plazo de hasta siete días, aunque el TSE tiene la intención de reducir el tiempo a 72 horas.

En cuanto a los candidatos, destacan figuras como Samuel Doria Medina (Alianza Unidad), Jorge "Tuto" Quiroga (Alianza Libre) y Andrónico Rodríguez (MAS). La contienda electoral se desarrolla en un contexto de alta fragmentación política y una crisis económica caracterizada por una inflación interanual cercana al 25% y escasez de combustibles.

PUEDES VER: Encuesta Bolivia 2025: empate técnico entre Doria Medina (21,2 %) y Jorge Quiroga (20 %) apunta a balotaje

¿Quién va ganando las elecciones en Bolivia?

Según la última encuesta preelectoral realizada por Ipsos CIESMORI para UNITEL, publicada el 10 de agosto de 2025, los candidatos opositores Samuel Doria Medina y Jorge "Tuto" Quiroga lideran la intención de voto para las elecciones presidenciales de Bolivia, programadas para mañana, domingo 17 de agosto.

Doria Medina, de la Alianza Unidad, obtiene un 21,2%, mientras que Quiroga, de la Alianza Libre, alcanza el 20%. El senador Rodrigo Paz Pereira sigue con un 8,3%, Manfred Reyes Villa, con 7,7% y el candidato del MAS, Andrónico Rodríguez, con 5,5%. Además, la encuesta revela que un 13,3% de los votantes están indecisos, un 14,6% optará por el voto nulo y un 5,2% por el voto blanco.

Estos son todos los candidatos presidenciales en Bolivia

  • Andrónico Rodríguez | Alianza Popular.
  • Max Johnny Fernández | Alianza Fuerza del Pueblo.
  • Manfred Reyes | Autonomía para Bolivia Súmate.
  • Jorge “Tuto” Quiroga | Alianza Libertad y Democracia.
  • Mónica Eva Copa | Movimiento Renovación Nacional.
  • Rodrigo Paz Pereira | Partido Demócrata Cristiano.
  • Carlos Eduardo del Castillo | Movimiento Al Socialismo.
  • Samuel Doria Medina | Alianza Unidad.
