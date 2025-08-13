HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Netanyahu asegura que permitirá la salida de palestinos de la Franja de Gaza mientras amenaza con nuevos ataques

Benjamín Netanyahu defendió su postura, destacando que no busca expulsar a los palestinos, sino ofrecerles una oportunidad de evacuación ante la intensificación de los ataques.

Benjamin Netanyahu permitirá la salida de residentes atrapados en la Franja de Gaza.
| EFE

El 12 de agosto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó que su país permitirá la salida de los palestinos atrapados en la Franja de Gaza, siempre que no pongan en peligro sus vidas. Esto ocurre mientras el ejército israelí se prepara para una ofensiva más amplia en el territorio.

En una entrevista con el medio de comunicación I24 News, en Israel, Netanyahu defendió sus políticas bélicas. "No los estamos expulsando, sino que les permitimos marcharse", aclaró el primer ministro. Además, subrayó que su país debe permitir que los afectados tengan la oportunidad de salir de las zonas de combate, mencionando los desplazamientos de refugiados durante las guerras en Afganistán, Siria y Ucrania.

Israel controla las fronteras de la Franja de Gaza

Israel lleva años controlando las fronteras de la Franja de Gaza, impidiendo a los ciudadanos salir del territorio. Las previas solicitudes para reubicar a los residentes de Gaza fuera del área destruida por el conflicto, incluidas las del presidente de EE.UU., Donald Trump, han generado inquietud entre los palestinos y rechazo por parte de la comunidad internacional.

Para los palestinos, cualquier intento de desplazarlos de sus tierras evocaría la 'Nakba', el éxodo masivo que sufrieron durante la fundación de Israel en 1948. Netanyahu respaldó la propuesta de Trump, a principios de año, de trasladar a los más de dos millones de habitantes de Gaza hacia Egipto y Jordania, mientras que los ministros israelíes de extrema derecha abogaron por su salida "voluntaria".

Israel intensifica los ataques en la Franja de Gaza

Luego de que el gabinete de seguridad de Israel decidiera expandir su ofensiva, los ataques en Gaza se intensificaron. Pese a que el gobierno israelí no proporcionara un calendario exacto de cuán entrarían sus tropas a la zona, Mahmud Basal, portavoz de Defensa Civil de Gaza, afirmó que los bombardeos sobre la ciudad aumentaron en los últimos tres meses.

Según Basal, al menos 33 personas fallecieron producto de estos ataques en la Franja de Gaza. "Los bombardeos han sido extremadamente intensos desde hace dos días. El suelo tiembla con cada impacto", declaró Majed al Hosary, un habitante de Zeitún, barrio perteneciente de Gaza.

En los últimos meses, Israel ha recibido críticas crecientes por su ofensiva en Gaza y el bloqueo del territorio, donde expertos respaldados por la ONU han alertado sobre el riesgo de una hambruna generalizada. Además, Netanyahu enfrenta una creciente presión interna para asegurar la liberación de los 49 rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza, de los cuales, según el ejército israelí, 27 habrían muerto.

Víctimas y perspectivas sobre el alto al fuego en el conflicto Israel-Gaza

El 7 de octubre de 2023, un ataque causó de Hamás la muerte de 1.219 israelíes, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales. Por su parte, al menos 61.599 palestinos, también en su mayoría civiles, han muerto durante las operaciones de represalia del ejército israelí en Gaza, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, considerados confiables por la ONU.

Una fuente palestina involucrada en las negociaciones declaró anteriormente a la AFP que “los mediadores están trabajando en una nueva propuesta de acuerdo para un alto el fuego total” que incluiría la liberación de todos los rehenes restantes en Gaza “de una sola vez”.

En una entrevista, Netanyahu expresó que se opondría a una liberación gradual de los rehenes y preferiría que todos fueran liberados como parte del fin de la guerra, pero bajo sus condiciones.

