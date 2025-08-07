HOY

Fuerzas israelíes matan a Suleiman Al-Obeid, histórico exfutbolista de Gaza conocido como el "Pelé palestino"

En su trayectoria, Al-Obeid, de 41 años, destacó en la selección nacional de Palestina, marcando más de 100 goles y participando en torneos internacionales desde 2010.

Suleiman Al-Obeid, futbolista palestino, fue hallado muerto en la Franja de Gaza.
Suleiman Al-Obeid, futbolista palestino, fue hallado muerto en la Franja de Gaza. | Composición LR.

Suleiman Al-Obeid, un exfutbolista de 41 años, originario de Gaza y apodado el 'Pelé palestino', falleció a manos de las fuerzas israelíes mientras esperaba ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, según informó la Federación de Fútbol Palestina en un comunicado.

En el comunicado de la Federación se lee que Al-Obeid fue martirizado tras el ataque de las fuerzas israelíes. Además, indicaron que hasta el momento han muerto 231 personas vinculadas al fútbol palestino, entre ellas entrenadores, jugadores, administradores, árbitros y miembros de la junta directiva.

PUEDES VER: El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

lr.pe

¿Quién era Suleiman Al-Obeid, exfutbolista apodado 'Pelé palestino?

Suleiman Al-Obeid tenía 41 años cuando falleció. Era padre de cinco hijos y se ganó el apodo de 'Pelé palestino' por su habilidad en la cancha. Inició su carrera en el equipo Khadamat Al-Shati, luego se unió al Club del Centro Juvenil Al-Amari en la Cisjordania ocupada y, más tarde, al Club Deportivo de Gaza. A lo largo de su carrera, marcó más de 100 goles, consolidándose como una de las estrellas del fútbol palestino.

Su tiempo en la selección nacional de Palestina se destacó por sus impresionantes actuaciones. El delantero anotó su primer gol internacional con Palestina frente a Yemen en el Campeonato de la Federación de Fútbol de Asia Occidental de 2010. Posteriormente, formó parte del equipo nacional en las eliminatorias para la Copa Desafío de la AFC de 2012 y, más tarde, en las eliminatorias para el Mundial de 2014.

PUEDES VER: Hamás difunde video de rehén israelí cavando su propia tumba en la Franja de Gaza: “Siento que me han abandonado”

Federación de Fútbol Palestina se pronuncia ante la muerte de Al-Obeid

Ante el incidente, la Federación de Fútbol Palestina condenó los hechos y lamentó la situación que se vive en la Franja de Gaza. “Instamos a los organismos rectores del deporte a revisar esta situación, ya que jamás se deberían admitir estos graves crímenes contra el deporte", publicó el cuadro árabe en sus redes sociales.

Por otro lado, la FIFA aún no se ha pronunciado sobre el hecho. Sin embargo, este suceso refleja que el conflicto en la Franja de Gaza escaló hasta los niveles deportivos.

