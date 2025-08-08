El gobierno de Israel, a través de su gabinete de seguridad, informó que aprobó el plan propuesto por su primer ministro, Benjamin Netanyahu, para ocupar militarmente la Ciudad de Gaza y, con ella, la totalidad del territorio de la Franja. Según el gobierno israelí, esta ocupación tiene como objetivos el desarme de Hamás, la liberación de los rehenes —tanto vivos como muertos—, la desmilitarización de la zona, el control de seguridad israelí sobre la región y el establecimiento de un gobierno civil que no esté liderado ni por Hamás ni por la Autoridad Palestina.

Este plan, anunciado previamente por Netanyahu en Fox News, obligaría a un millón de residentes de la Franja de Gaza a desplazarse más al sur, además de poner en peligro a los 20 rehenes israelíes que, según fuentes locales, se cree que siguen vivos y se encuentran retenidos en la zona, así como a los soldados, quienes también estarían en riesgo.

Hamás dice que decisión de Israel significa el 'sacrificio' de rehenes en territorio palestino

El movimiento islamista palestino Hamás expresó, a través de un comunicado, que la decisión del gobierno de Israel de tomar el control de la Ciudad de Gaza equivaldría a 'sacrificar' a los rehenes que aún se encuentran en territorio palestino. "La decisión de ocupar Gaza confirma que el criminal [primer ministro israelí Benjamin] Netanyahu y su gobierno nazi no se preocupan por el destino de los cautivos", dijo el grupo en el comunicado.

Por su parte, la familia de los rehenes denunció la 'imprudencia' de Benjamin Netanyahu al aprobar este plan y volvió a hacer un llamado para llegar a un acuerdo con Hamás y liberar a sus seres queridos. En apoyo a esta premisa, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, un organismo creado para defender a las familias de secuestrados en Gaza, aseguró que la ocupación de la Franja significa un abandono de los rehenes, así como ignorar los avisos de la cúpula militar y la voluntad de la ciudadanía israelí.

La ONU exige detener inmediatamente el plan de Israel para controlar militarmente la Franja de Gaza

En un comunicado emitido este viernes, Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que el plan del gobierno de Israel "debe detenerse de inmediato", argumentando que va "en contra de la decisión de la Corte Internacional de Justicia" y provoca "más sufrimiento insoportable y destrucción sin sentido".

Türk también hizo un llamado a la liberación de los rehenes de Hamás y de los palestinos "detenidos arbitrariamente" por el gobierno de Israel. La máxima autoridad de esta entidad instó al gobierno israelí a dedicar todos sus esfuerzos para salvar la vida de los civiles en Gaza, permitiendo el flujo total y sin obstáculos de ayuda humanitaria.

Rechazo internacional al plan de Israel para Gaza

A nivel internacional, diversas autoridades e instituciones expresaron su rechazo a las acciones de Israel para ocupar completamente la Franja de Gaza. China, a través de su portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó "serias preocupaciones" respecto al plan en ese territorio y instó al gobierno israelí a "cesar de inmediato sus acciones peligrosas".

Por su parte, Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, pidió reconsiderar el plan de Israel para Gaza, calificándolo de 'un error'. Según sus declaraciones, estas acciones no contribuirán a poner fin a la guerra ni a la liberación de rehenes, y solo 'provocarán más masacres'. Además, destacó que lo que realmente se necesita es un cese al fuego, un aumento de la ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes.

Australia, a través de su ministra de Exteriores, Penny Wong, instó a Israel a no ocupar militarmente la Ciudad de Gaza, advirtiendo que la decisión solo agravará la "catástrofe humanitaria". La jefa de la diplomacia australiana aseguró que la única vía para lograr una paz duradera es crear un Estado Palestino y un Estado de Israel, garantizando que convivan en paz y seguridad dentro de las fronteras reconocidas.

Finalmente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió el viernes a Israel que "reconsidere" su plan para Gaza. "El gobierno israelí debe dar marcha atrás en su decisión de prolongar su operación militar en Gaza", declaró la jefa del ejecutivo europeo en la red social X, asegurando que "es necesario un alto el fuego de manera inmediata".