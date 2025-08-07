HOY

Benjamin Netanyahu asegura que Israel no tiene la intención de "gobernar" Gaza: “No queremos conservarla"

El primer ministro de Israel sostiene que la prioridad es eliminar al grupo terrorista y la liberación de 50 rehenes que siguen secuestrados por Hamás.

Netanyahu subrayó que el objetivo de esta acción es garantizar un perímetro de seguridad para Israel, sin tener la intención de asumir el rol de gobierno en el territorio. Foto: Composición LR/AFP.
Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, aseguró que Israel no quiere gobernar Gaza de forma permanente y negó que quieran tomar el control de 42 kilómetros de largo del territorio de Palesitna. Además, sostiene que la prioridad es eliminar al grupo terrorista y la liberación de los 50 rehenes que siguen secuestrados por Hamás desde el 7 de octubre del 2023.

Por otro lado, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, que la fase ofensiva de Israel en Gaza —llamada operación Carros de Gedeón— que comenzó a mediados de mayo, está llegando a su fin tras lograr su objetivo, que era ampliar el control militar del enclave palestino.

PUEDES VER: Rehén israelí relata en video las condiciones de vida en la Franja de Gaza: "Estoy al borde de la muerte"

lr.pe

Netanyahu descarta anexión de Gaza y propone "gobierno de transición"

Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, aseguró que Israel no quiere gobernar Gaza de forma permanente. “No queremos conservarla. Queremos tener un perímetro de seguridad. “No queremos gobernarla”, afirmó el primer ministro. También manifestó que su objetivo es entregar Gaza a fuerzas árabes que no representen una amenaza para Israel. “Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente, sin amenazarnos, y que den a los habitantes de Gaza una buena vida”, afirmó.

Asimismo, declaró en el medio CNN-News18, rechazó la anexión de Gaza a Israel. Explicó que el enclave sería administrado por un "órgano de gobierno de transición" aún no especificado. "La guerra podría terminar mañana si Hamás depone las armas y libera a los rehenes”, sostuvo Netanyahu al explicar que los objetivos centrales son el desmantelamiento total de Hamás y la liberación de los rehenes.

PUEDES VER: Más de 60.000 personas protestan en Israel tras difusión de video de rehén obligado por Hamás a cavar su propia tumba

lr.pe

Israel declara "cumplidos" los objetivos militares y promete mantener la presión

Zamir,  jefe del Estado Mayor del Ejército Israel, afirmó que se han alcanzado —e incluso superado— los objetivos de la operación, y que las acciones continúan con el fin de asegurar la protección a largo plazo de las comunidades del sur, según informó el Ejército israelí. “Hemos cumplido e incluso superado los objetivos de la operación, y continuamos actuando para garantizar la seguridad a largo plazo de las comunidades del sur”, declaró Eyal Zamir según comunicó el Ejército israelí.

El alto mando agregó que las fuerzas armadas están en condiciones de establecer una nueva situación de seguridad en la zona fronteriza, al tiempo que mantienen la presión sobre el enemigo. Aseguró que no volverán a limitar sus respuestas y que actuarán para neutralizar cualquier amenaza desde sus primeras etapas. Cabe destacar que fuentes oficiales indican que hay repetidos choques entre el jefe militar y el gabinete estos días.

