El periodista de Al Jazeera, Anas Al-Sharif, quien fue asesinado en un ataque israelí el 10 de agosto, había anticipado muerte en un mensaje publicado a través de redes sociales. Al-Sharif, de 28 años, perdió la vida junto a otros cinco periodistas en un ataque cerca del Hospital Al-Shifa, en Gaza.

El resto de víctimas son Mohamed Qraiqea, Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa, Mohamed Nofal y Mohamed Al Al Khalidi, quienes se encontraban dentro de una tienda de campaña para periodistas ubicada fuera del hospital cuando el ataque ocurrió. Este trágico incidente se suma a los ataques sistemáticos contra la prensa, un hecho que el gobierno de Gaza ha denunciado como un ataque selectivo por parte de Israel, dirigido especialmente a los periodistas palestinos.

Periodista asesinado en ataque israelí predijo su muerte en redes sociales

En un mensaje escrito el 6 de abril y que se mantenía hasta el día de su fallecimiento, Anas Al-Sharif compartió que "vivió el dolor en todos sus detalles" y que "saboreó el dolor y la pérdida repetidamente".

"A pesar de eso, nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin distorsión ni tergiversación, con la esperanza de que Dios fuera testigo de quienes guardaron silencio, de quienes aceptaron nuestra muerte y de quienes sofocaron nuestro aliento", comentó Al-Sharif en el mensaje.

Cabe mencionar que Israel ha bloqueado en varias ocasiones la entrada de periodistas internacionales a Gaza, a menos que estén acompañados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Como resultado, la cobertura de los hechos en la Franja de Gaza depende de la presencia de los periodistas locales.

Israel acusa Al-Sharif de ser un agente terrorista de Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que Al-Sharif era líder de un grupo terrorista vinculado a Hamás y de promover ataques con misiles contra civiles y soldados israelíes, respaldado por documentos que confirmaban su relación con el grupo palestino.

En un reciente video compartido en X por la FDI, se podían oír fuertes explosiones producto de los bombardeos israelíes. Esto sucede tras el despliegue de aeronaves de combate por parte de la OTAN, mientras Rusia derribaba un avión de combate F-16 occidental durante un ataque a Ucrania.

Este ataque israelí se produce en un contexto de consecuencias devastadoras de los ataques continuos sobre Gaza, el cual ha ocasionado una masacre imparable de civiles, el sufrimiento extremo por hambre y la destrucción de comunidades completas.

Los periodistas asesinados desde el inicio de la guerra con Israel

Desde octubre, el ejército de Israel ha asesinado a más de 200 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. En la mayoría de estos casos, las autoridades israelíes acusaron a los periodistas de estar vinculados con Hamás, como respuesta a los informes de organizaciones de derechos humanos que denunciaban los abusos cometidos por Israel.

Esta ofensiva, que ha sido duramente criticada por organismos internacionales como la ONU y la Unesco, no solo ha cobrado la vida de periodistas, sino también de sus familiares. El caso más reciente que tuvo gran repercusión fue el de Wael Al-Dahdouh, quien perdió a su esposa, dos hijos y su nieto en un bombardeo israelí. Poco después, también presenció la muerte de su hijo Hamza, quien trabajaba como periodista.

Por otra parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este domingo que ha ordenado al ejército permitir el acceso de periodistas internacionales a Gaza para ampliar la cobertura del conflicto. Aunque reconoció las dificultades para garantizar su seguridad, afirmó que se gestionará de manera "responsable y prudente" para proteger a los profesionales de la información