Desde el 7 de octubre de 2023, 238 trabajadores de prensa perdieron la vida debido a la ofensiva de Israel en Gaza. | Composición LR | Ariana Espinoza

La oficina de información del gobierno de Gaza elevó a seis el número de trabajadores de prensa fallecidos a raíz de un ataque de precisión contra una tienda de campaña en Gaza. Este nuevo atentado incrementa a 238 la cifra de especialistas en comunicación fallecidos, entre ellos periodistas, 'influencers' y creadores de contenido, desde el 7 de octubre de 2023, fecha en que Israel inició su ofensiva militar contra Hamás.

Anas Al Sharif, Mohamed Qraiqea, Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa, Mohamed Nofal y Mohamed Al Al Khalidi se suman a la lista de trabajadores de prensa víctimas de "un ataque selectivo y sistemático", según el gobierno de Gaza, perpetrado por Israel contra periodistas palestinos. Este hecho también fue un llamado a que la comunidad internacional procese a Israel en los tribunales y "ejerza presión seria y efectiva para detener el crimen de genocidio".

Cronología de los 238 trabajadores de prensa que perdieron la vida en Gaza

El registro de muertes de trabajadores de prensa en Gaza comenzó el 7 de octubre, inicio del conflicto. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) documentaron el fallecimiento de tres comunicadores —dos fotógrafos y un corresponsal de prensa—, en lo que evidenció la tendencia creciente de atentados contra miembros de la prensa que cubren la guerra entre Gaza y Hamás.

Desde esa fecha, se han registrado numerosos casos de comunicadores que fueron víctimas de la ofensiva de Israel. Entre ellos, Anas al Sharif, uno de los periodistas de Al Jazeera que perdió la vida y cuyo caso tuvo gran repercusión por su capacidad para reportar los ataques en Gaza y por ser uno de los rostros más reconocidos en los medios.

Esta ofensiva, criticada por organismos internacionales como la ONU y la Unesco, así como por países como España y China, no solo acabó con la vida de periodistas, sino también con la de sus familias. El caso más reciente de gran repercusión fue el de Wael Al-Dahdouh, quien perdió a su esposa, dos de sus hijos y su nieto en un bombardeo de Israel. Poco tiempo después, también presenció la muerte de su hijo Hamza, quien ejercía como periodista.

Con el fallecimiento de seis periodistas este último domingo, en su mayoría del medio catarí Al Jazeera, el número de trabajadores de medios de prensa muertos en la Franja de Gaza asciende a 238. La situación genera preocupación entre quienes tienen la tarea de transmitir la veracidad de los hechos, en un contexto de alerta internacional en el que Benjamín Netanyahu anunció que permitirá el ingreso de más periodistas a la zona del conflicto.

Sindicato de periodistas palestinos condena la muerte de reporteros en Gaza

El Sindicato de Periodistas Palestinos lamentó, a través de un comunicado, la pérdida de Al-Adlouni y Khalifa, colegas de prensa que fallecieron recientemente y se suman a un largo historial de víctimas a causa de los ataques de Israel en Gaza. El Estado de Israel ha sido acusado de "silenciar las voces libres y ocultar la verdad". En total, 58.000 palestinos han muerto desde el inicio de los ataques contra Palestina.

Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) expresó su preocupación por los ataques de Israel a periodistas palestinos y, en general, a corresponsales extranjeros. El caso más reciente es el de Nasser Al-Lahham, director de la oficina de Al Mayadeen en la Palestina ocupada, quien permanece detenido en la prisión israelí de Ofer en condiciones de salud precarias.

ONU y países de todo el mundo rechazan ataque contra la prensa en Gaza

A través de un comunicado publicado en X, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó "el asesinato, por parte del ejército israelí, de seis periodistas palestinos". La organización acusó a Israel de "apuntar contra la carpa" donde se encontraban periodistas del medio Al Jazeera, lo que constituye una "grave violación del derecho internacional humanitario".

Además, países como Francia y Venezuela expresaron su rechazo al último atentado contra la prensa en Gaza. Emmanuel Macron, presidente de Francia, calificó el hecho como "un desastre" y advirtió que "este es el camino hacia una guerra permanente". El mandatario destacó su propuesta de una misión de estabilización a cargo de la ONU para establecer una gobernanza basada en la paz y la estabilidad.

Por su parte, a través de un comunicado, el gobierno de Venezuela calificó de "vil" y "premeditado" el asesinato de periodistas en la zona de conflicto entre Israel y el grupo Hamás. El país también afirmó que la ofensiva israelí forma parte de "una estrategia sistemática para silenciar a la prensa y ocultar sus crímenes".