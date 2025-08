El sábado 02 de agosto, las brigadas de Al Qasam, brazo armado del grupo terrorista palestino Hamás, publicaron un video de Evyatar David, un rehén israelí de 24 años que fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 en el festival de música Nova. En el video, se ve a David extremadamente débil y en pésimo estado físico, cavando lo que él denomina su propia tumba.

En las imágenes difundida, David hace su máximo esfuerzo para terminar de cavar el agujero en un túnel de apenas un metro de ancho, "Mi tiempo se acaba", se le oye decir. Tras ello, solicitó una tregua que le permita regresar con su familia, pero, a falta de fuerzas, terminó desplomándose junto a la pala. "Solo un acuerdo de alto al fuego puede traerles de vuelta con vida", señaló uno de los captores antes de finalizar el video.

Evyatar David cava su propia tumba en un video difundido por Hamas

Con la barba crecida, ropa desgastada y un semblante visiblemente deteriorado, Evyatar David mostró en la grabación un calendario en el que registra su consumo de alimentos. En él, se observa intervalos de entre uno y tres días sin recibir comida. “Esta es para dos días, para mantenerme con vida”, expresó en una de las escenas, aludiendo a una lata de legumbres.

Asimismo, envió un mensaje directo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu: “Siento que he sido abandonado. Como primer ministro del Gobierno, tienes que cuidar de mí y de los otros prisioneros”. También manifestó sentirse defraudado por su país, a pesar de que Israel tiene la responsabilidad de proteger a quienes permanecen cautivos en manos del enemigo. “Todo lo que he aprendido y con lo que he crecido es una mentira”.

Según testimonios de exrehenes que lograron escapar de la Gaza, los videos difundidos por las milicias palestinas suelen seguir un guion. No obstante, señalaron que la privación de alimentos y los episodios de agresiones físicas y psicológicas son totalmente verídicos.

Familia de Evyatar David solicita ayuda humanitaria

A raíz de lo acontecido, la familia de Evyatar David expresó públicamente su preocupación y tristeza por la situación del rehén, quien estaría siendo sometido a una campaña de hambre en los túneles de Hamás. Asimismo, solicitó que cualquier tipo de ayuda humanitaria que ingrese a Gaza contribuya a liberar a los capturados. Finalmente, reclamaron a los medios israelíes que eviten reproducir los contenidos propagandísticos de las milicias.

La difusión de videos con rehenes se ha intensificado en un contexto marcado por la paralización de las negociaciones para un alto al fuego en la Franja de Gaza. En medio de esta situación, el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, llegó a Israel y se reunió con familiares de personas secuestradas y manifestantes, quienes han instalado un campamento cercado con alambre de púas como medida de presión.

“La meta es terminar la guerra, no expandirla”, afirmó Witkoff. Subrayó además que el Gobierno de EE.UU. respalda un acuerdo integral que permita la liberación total de los rehenes y establezca una tregua prolongada, dejando de lado las propuestas parciales.

Israel se pronuncia ante la desnutrición de los rehenes

Un alto representante del Gobierno israelí, citado por medios locales, afirmó que los captores de Hamás no enfrentan los mismos niveles de desnutrición que los rehenes. Además, sostuvo que la limitada provisión de alimentos tendría un carácter punitivo, con impacto no solo sobre los secuestrados, sino también sobre sus familias y la sociedad israelí en general.

Cabe resaltar que Israel rechazó las acusaciones que lo señalan de utilizar la hambruna como instrumento de presión, calificándolas como parte de una campaña propagandística impulsada por Hamás.

Hasta el momento, de las 251 personas secuestradas el 7 de octubre, 49 permanecen cautivas en Gaza. De ellas, se presume que 27 han fallecido, según datos del Ejército israelí.