Mundo

Este país de Sudamérica tiene la catarata más alta del mundo: tiene 979 metros de altura y supera al Niágara

Clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, esta maravilla natural destaca por su biodiversidad y formaciones geológicas. Por ello, atrae a viajeros y científicos por su belleza.

La catarata más alta del mundo es "Salto de Ángel" y esta situada en Venezuela. Foto: Hola
El Salto del Ángel, con una impresionante caída de más de 900 metros de altura, es la cascada más alta del mundo y una de las maravillas naturales más impresionantes de Sudamérica. Ubicada en el Parque Nacional Canaima, en el sureste de Venezuela, esta maravilla ha cautivado a viajeros y científicos por su majestuosidad y belleza única. Debido a su singularidad, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, siendo un símbolo de la biodiversidad y los paisajes deslumbrantes de la región.

El parque donde se encuentra el Salto del Ángel abarca más de 3 millones de hectáreas, de las cuales un 65% están cubiertas por formaciones rocosas y montañas tabulares. Estas mesetas, conocidas también como tepuyes, son características geológicas excepcionales que diferencian a Canaima su distintiva apariencia. Esta región, llena de biodiversidad y paisajes inexplorados, no solo es un destino turístico de renombre, sino también un valioso refugio natural que conserva especies únicas.

China enciende una máquina de hipergravedad que comprime el tiempo: acelera fenómenos geológicos y diseña nuevos materiales

lr.pe

¿Por qué "El Salto de Ángel es la catarata más alta del mundo?

También conocido como Kerepakupay, ha impresionado al mundo por su caída libre de agua de 979 metros. Se encuentra en el Parque Nacional Canaima, al sureste de Venezuela, en los límites con Guayana y Brasil. El agua que forma esta majestuosa cascada se derrama desde el Auyan Tepui, una de las mesetas elevadas o tepuyes, pueden llegar a elevarse hasta los 2,000 metros de altura, creando un paisaje único y espectacular.

Salto de Ángel tiene una caída de agua de casi mil metros. Foto: Mi nube

Este tesoro ecológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su singularidad geológica y su riqueza en biodiversidad. La cascada no solo representa un fenómeno natural impresionante, sino también un valioso patrimonio cultural y ecológico para el mundo, siendo uno de los destinos más emblemáticos y visitados de Venezuela.

¿Cómo llegar a Canaima?

Para llegar al Parque Nacional Canaima desde Caracas, primero es necesario tomar un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (en Caracas) hasta el Aeropuerto de Canaima. El vuelo tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos; y lleva a los pasajeros directamente al parque, ya que Canaima está ubicado en una zona remota, rodeada de selva y montañas.

El acceso a la famosa cascada Salto del Ángel y otras atracciones naturales del parque se realiza mediante excursiones guiadas. La mejor época para visitar es durante la temporada seca que coincide con los meses de invierno. En este majestuoso lugar podrás realizar estas actividades.

  • Paseos en canoa.
  • Vuelos aéreos sobre el área.
  • Lodges y campamentos.
  • Excursión para explorar la zona, etc.

Curiosidades de la cascada el Salto de Ángel

  • Tiene sus 970 metros de altura, y es 15 veces más alto que las cataratas de Niágara y casi tres más que el Empire State de Nueva York.
  • Canaima y el Salto de Ángel de Venezuela han sido escenario e inspiración en Up, la película de dibujos animados.
  • Se puede contemplar mejor desde una avioneta o un helicóptero.
  • El Salto de Ángel se origina en el Auyan Tepui, uno de los tepuyes más antiguos y altos de Venezuela.
