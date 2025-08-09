HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El espectacular SolarStratos suizo: el primer avión solar del mundo que apunta a superar los 10,000 metros de altura

El proyecto SolarStratos se presenta como una innovadora aeronave solar que busca alcanzar la estratosfera, utilizando exclusivamente energía renovable.

El piloto suizo Raphael Domjan, se prepara para despegar en su primer intento para obtener un nuevo récord de aviación y alcanzar los 10.000 metros a bordo del avión solar SolarStratos. Foto: AFP
El piloto suizo Raphael Domjan, se prepara para despegar en su primer intento para obtener un nuevo récord de aviación y alcanzar los 10.000 metros a bordo del avión solar SolarStratos. Foto: AFP

El proyecto SolarStratos es una aeronave solar diseñada para volar en la estratosfera, el límite de la atmósfera que separa la Tierra del espacio exterior. Esta innovación está impulsada exclusivamente por energía solar, y busca ampliar los límites de lo posible en el uso de energías renovables y servir de inspiración para aplicaciones más amplias de tecnología sostenible a nivel global.

El SolarStratos fue creado por Raphaël Domjan, un exmecánico, paramédico y guía de montaña suizo. Su proyecto es el resultado de más de 20 años de dedicación a las tecnologías limpias. Se estima que el costo total de la aeronave ronda los 10 millones de dólares. Su objetivo para el 2025 es superar los 10.000 metros de altitud, un hito que, si es posible, convertirá en el primer avión tripulado en alcanzar esa altitud.

PUEDES VER: La asombrosa historia de un aviador que saltó de un avión en llamas sin paracaídas, sobrevivió a una caída de 5,5 km y desafió la muerte

¿Cuáles son las características del avión?

El SolarStratos es un avión solar biplaza diseñado para alcanzar la estratosfera, impulsado únicamente por energía solar. Con una envergadura de 24,8 metros y una longitud de 8,5 metros, y su estructura ligera de 450 kg está fabricada en fibra de carbono. Está equipado con 22 m² de paneles solares de alta eficiencia (22–24%) que alimentan baterías de litio con una capacidad de hasta 28 kWh, dependiendo de la configuración.

La nave cuenta con un motor eléctrico de doble propulsión de 50 kW continuos (70 kW máximos) que impulsa una hélice de tres palas con un diámetro de 1,9 metros. Ya que la cabina no está presurizada, el piloto debe usar un traje espacial presurizado desarrollado por la empresa rusa Zvezda y alimentado por energía solar.

El primer intento del SolarStratos en superar los 10.000 metros, ¿fue exitoso?

En la víspera del 1 de agosto de 2025, la misión SolarStratos completó un vuelo preparatorio sumamente exitoso, a pesar de las condiciones adversas del 31 de julio, especialmente las difíciles corrientes térmicas ascendentes. Raphaël Domjan, piloto de la aeronave, completó un vuelo de 2 horas y 31 minutos desde Sion sobre los Alpes suizos, alcanzando una altitud de 6.589 metros, la más alta jamás lograda por el SolarStratos.

Con este logro, el equipo del SolarStratos se prepara para intentar superar el récord de altitud de 10.000 metros, un objetivo que superaría al alcanzado por SolarImpulse (9.235 metros). El equipo espera una ventana meteorológica favorable para realizar este histórico intento por segunda vez.

