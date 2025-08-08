El miércoles 6 de agosto, el comité ministerial italiano aprobó un ambicioso proyecto de 13.500 millones de euros para la construcción del puente colgante más largo del mundo, que conectará la isla de Sicilia con el continente europeo. Con una longitud estimada de 3,3 kilómetros suspendidos sobre el estrecho de Mesina, esta infraestructura marcará un hito en la ingeniería global.

El megaproyecto no solo reducirá drásticamente los tiempos de desplazamiento entre la península y la isla, sino que también pretende impulsar la economía de dos de las regiones más desfavorecidas de Europa: Sicilia y Calabria. Previsto para completarse hacia 2032, el gobierno afirma que se trata de una hazaña técnica, capaz de resistir fuertes vientos y terremotos en una región situada en la intersección de dos placas tectónicas.

Sin embargo, su construcción ha generado diversas posturas y polémicas debido a factores como el alto consumo de agua y su impacto ambiental, lo que ha levantado cuestionamientos sobre la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo.

¿Cuál es la infraestructura del puente colgante de Italia?

El puente colgante contará con una infraestructura de última generación, diseñada para satisfacer tanto el transporte vial como ferroviario. Estará compuesto por dos niveles: el superior para automóviles, con tres carriles por sentido, y el inferior, destinado a las líneas ferroviarias, con dos vías centrales. Las torres del puente alcanzarán los 400 metros de altura, convirtiéndolo en una estructura monumental que promete ser un referente en ingeniería civil a nivel mundial.

Además de su impresionante tamaño, el puente está diseñado para resistir condiciones extremas, incluidas intensas actividades sísmicas, gracias a su ubicación en una zona de alta actividad tectónica. El gobierno también ha subrayado que esta infraestructura no solo facilitará la movilidad entre Sicilia y Calabria, sino que también se integrará con unos 40 kilómetros adicionales de nuevas carreteras y líneas férreas en ambos extremos.

¿Por qué existe controversia en torno al puente colgante?

La construcción del puente colgante no es un proyecto nuevo, ya que Italia ha intentado llevarlo a cabo en varias ocasiones a lo largo de los últimos 50 años. No obstante, los planes han sido archivados repetidamente debido a cuestiones de presupuesto, viabilidad técnica y la presión de grupos ecologistas. Además, existe una preocupación recurrente sobre la posible desviación de fondos públicos, especialmente por parte de las mafias siciliana y calabresa.

Por otro lado, el proyecto ha sido fuertemente criticado por su posible impacto medioambiental. Grupos ecologistas alertan sobre el alto consumo de agua que la obra requeriría, lo que podría agravar aún más las sequías recurrentes en la región. Además, señalan el riesgo que representa para la biodiversidad marina del estrecho de Mesina.

Los temores no solo provienen del medioambiente, sino también de las comunidades locales. Muchos habitantes de las zonas afectadas temen la expropiación de sus propiedades, y el alcalde de Villa San Giovanni ha pedido una revisión del proceso para evitar daños irreparables a la comunidad local.