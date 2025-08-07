HOY

Mundo

Japón lanzará el 'taxi aéreo', el nuevo medio de transporte que operará a partir de 2027 en alianza con ANA y Joby Aviation

Este innovador proyecto planea desplegar más de 100 taxis aéreos en la región metropolitana de Tokio, con una demostración prevista para iniciar durante la Expo Mundial 2025.

El 'taxi aéreo', el nuevo medio de transporte que operara en Japón a partir del 2027. Foto: Joby Aviation
El 'taxi aéreo', el nuevo medio de transporte que operara en Japón a partir del 2027. Foto: Joby Aviation

El inicio de los taxis voladores en Japón está más cerca de lo esperado: la primera flota eléctrica comenzará a surcar los cielos de Tokio en 2027. Estos vehículos, diseñados para transportar a un piloto y hasta cuatro pasajeros, podrán alcanzar velocidades de hasta 320 km/h. El proyecto busca reducir el tiempo de viaje entre Tokio y Narita, actualmente de más de una hora, a tan solo 15 minutos.

El ambicioso proyecto es posible gracias a la colaboración entre la aerolínea japonesa ANA y la startup estadounidense Joby Aviatión, que han unido esfuerzos para desarrollar los innovadores vehículos eléctricos. La alianza tiene como objetivo crear una empresa conjunta y desplegar más de 100 taxis aéreos, que ofrecerán un nuevo medio de transporte rápido y gradual en los próximos años.

PUEDES VER: Miyakejima, la isla volcánica de Japón con playas negras y donde se debe utilizar una máscara de gas todo el año

¿Cómo funcionarán los taxis aéreos en Japón en 2027?

El servicio de taxi aéreo utilizarán un despegue y aterrizaje vertical (eVOLT) en el área metropolitana de Tokio, antes de expandirse a sus alrededores, incluidas Kansai y Chubu, donde se encuentran las principales ciudades de Osaka y Nagoya. La aerolínea ANA afirmó que implementará un modelo de precios que sea "fácil de usar para los clientes a diario, junto con un conveniente sistema de reservas".

El avión Joby además de transportar a 5 personas, está diseñado para un funcionamiento silencioso y cero emisiones. El vehículo ofrecerá una alternativa sostenible y respetuosa con el ruido para las zonas urbanas.

¿Qué desafíos enfrenta Japón para implementar los taxis aéreos?

Las empresas ANA Holding y Joby también planean acelerar el desarrollo del ecosistema necesario para implementar el proyecto aéreo, lo que incluirá una red de vertipuertos. Además, se implementará programas de capacitación para pilotos y soporte técnico para el mantenimiento de aeronaves, con el fin de fortalecer la colaboración con gobiernos nacionales y locales, así como empresas del sector privado como Toyota Motor Corporation.

Se estima esta nueva modalidad de transporte reduzca el tiempo de viaje al aeropuerto en tan solo 15 minutos. En ese sentido, el período previo a su lanzamiento comercial se llevará a cabo con una serie de vuelos de demostración en la Expo Mundial 2025, que se celebrará en Osaka del 1 al 13 de octubre.

